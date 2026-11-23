Konkrétní ceník ani způsob platby zatím stanoven není. „V blízkosti nádraží očekáváme zájem nejen místních obyvatel, ale také lidí, kteří sem přijedou a dál budou pokračovat vlakem. Zpoplatněním chceme podpořit účelné využívání parkoviště a předejít tomu, aby se z něj stalo místo pro dlouhodobé odkládání vozidel,“ řekla starostka Hana Večerková.
Původní projekt počítal se závorami na vjezdu a výjezdu, nakonec ale na místě nebudou.
|
Otrokovice budou mít u vlakového nádraží vůbec první zpoplatněné parkoviště
„Závorový systém by si vyžádal další investici přibližně milion korun, což nám v tomto případě nepřišlo efektivní,“ doplnila Večerková. „Kontrolu plateb bude zajišťovat městská policie. Strážníci při pravidelných kontrolách načtou registrační značky vozidel a systém vyhodnotí, zda mají parkovné uhrazené,“ vysvětlila.
Parkování v dalších lokalitách
Nové parkoviště se staví také v Přístavní ulici v místní části Kolonka. Nabídne třináct míst a hotové by mělo být ve druhé polovině prosince. Jde o první etapu revitalizace celého území, která má podle radnice vytvořit podmínky pro budoucí rekonstrukci přilehlých ulic Dvořákova a Přístavní.
Místa pro auta přibudou rovněž za obchodním domem na Baťově v části poblíž pošty. Stavbaři nyní opravují zhruba 68 metrů dlouhý úsek od třídy Spojenců po nový vjezd na parkoviště hotelu Morava. Vznikne tam 21 nových parkovacích míst, nové a upravené chodníky a upravené bude i veřejné osvětlení.
Jednosměrný provoz v ulici zůstane zachován. Revitalizace je rozdělena do dvou etap, druhá část bude následovat až po dokončení dalších staveb v okolí.