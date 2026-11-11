Při požáru hořel zastřešený sklad o rozměrech přibližně 30 krát 60 metrů, zasahovalo při něm patnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Záchranné složky musely evakuovat celkem 417 lidí.
„V rámci prověřování kriminalisté ohledali místo činu, zajistili stopy, důkazní prostředky, kamerové záznamy a vyslechli svědky. Mimo jiné nechali zpracovat i odborná vyjádření vztahující se ke vzniku požáru zhotovená na základě laboratorního zkoumání odebraných stop,“ vysvětlila mluvčí policie Monika Kozumplíková.
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Všechny získané důkazy vyhodnotili kriminalisté jednotlivě i v souvislostech. Z toho vyplynulo, že devětadvacetiletý zaměstnanec firmy při manipulaci s otevřeným ohněm, který použil ke kontrole barvy uskladněného materiálu, porušil své povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně, čímž způsobil vznik požáru.
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Dosud netrestaného muže kriminalisté obvinili ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let.
„Požár způsobil třicetimilionovou škodu třem firmám, a to na budově zastřešené skladové plochy, uskladněném výrobním materiálu, poškozeném oplocení a dalším majetku,“ doplnila Kozumplíková. Další škodu ve výši téměř tři miliony korun si firmy vyčíslily za ušlý zisk, ušlý výnos z pronájmu a náhradu mzdy.