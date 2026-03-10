Černý kouř nad Otrokovicemi. V areálu firmy Toma hoří přístřešek skladu plastů

Krátce po desáté hodině dopolední přijalo operační středisko hasičů oznámení o požáru v areálu společnosti Toma v Otrokovicích.
„Plameny zasáhly zastřešený venkovní sklad, ve kterém jsou uskladněny balíky s materiálem zdejší firmy. Požár doprovází hustý černý dým, který je viditelný i z širšího okolí,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Tmavý sloup kouře lidé vidí z velké dálky, dokonce i z některých částí Zlína.
Na místo postupně vyjelo prozatím osm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, které aktuálně provádějí intenzivní hasební práce a snaží se dostat požár pod kontrolu. Radnice v Otrokovicích upozornila občany, aby zavřeli okna a nevětrali.
Objekt, ve kterém požár vznikl, má od společnosti Toma pronajatý firma Remaq. „Je to přístřešek skladu plastů. Je to jejich uzavřený areál, nemáme s tím nic společného, pouze jim to pronajímáme, provozují si to sami,“ upřesnil vedoucí odboru správy majetku firmy Toma Jan Řehořek.
„Jsou tam pytle s regranulátem, vyrábějí plastové granule, které prodávají výrobcům pro vstřikování plastů. V areálu Remaq nikdo není,“ doplnil.
Okolní provozy v areálu podle Řehořka ohroženy nejsou.