Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i architekturu jedinečné čtvrti, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. První procházka bude v neděli 3. května.
Otrokovice jsou s rozvojem baťovských závodů spjaté. Průmyslovým městem v sousedství Zlína se staly díky vzniku Baťových pomocných závodů ve 30. letech minulého století. V původně zejména zemědělské obci vznikl v části Baťov tovární areál, kolonie baťovských domků i funkcionalistická čtvrť s obchody a službami v čele se Společenským domem.
"Procházka je postavená na příběhu Baťova – od jeho vzniku přes technické řešení až po osobnosti, které se na jeho budování podílely. Zaměříme se i na architekturu a roli Tomáše Bati v rozvoji Otrokovic," uvedl autor stezky Vít Marek.
Sraz v neděli bude v 15:00 u turistického informačního centra v přístavišti Baťova kanálu. Trasa potrvá přibližně hodinu, účastníci projdou čtvrtí typických cihlových domků, uvidí Společenský dům, přilehlý park se sochami Tomáše a Jana Antonína Bati, bývalý tovární areál, obchodní dům nebo koupaliště se skluzavkou ve tvaru střevíčku. Procházka skončí u baťovského domku na třídě Odboje, který si budou moci lidé prohlédnout.
Další komentované procházky jsou v plánu 17. května a 7. června. Vstup je zdarma.