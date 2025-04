Opevnění břehu, chodník nebo nová mola. Štěrkoviště v Otrokovicích se mění

„Nezbytná investice města zajistí na řadu dalších let zpevnění a stabilizaci břehu, který ustupoval,“ upřesnila mluvčí města Lenka Vaculová. Stejně tak se hladina vody začala dostávat na úroveň chodníku, což by bylo do budoucna nebezpečné.

Začala také stavba navazujícího chodníku, jenž bude výrazně širší a doplní jej více světel. První část má být hotová do zahájení hlavní letní sezony a druhá přijde na řadu po jejím skončení.

„Chodník od zastávky MHD až ke vstupní části rekreační oblasti je klíčovou spojnicí, kterou v létě denně využívají stovky až tisíce návštěvníků. Proto je nutné zajistit bezbariérový a pohodlný přístup,“ řekla starostka Hana Večerková.

Na vodní hladině pak bude nainstalovaných pět nových mol. Mola u minigolfu a táborové základny budou uzpůsobena pro kotvení plavidel, dvě u pláží budou sloužit k rekreačním účelům.

Největší změny se dočká nejstarší molo, které zajišťuje jediný přístup k vodní hladině z jižního břehu.

„Jde o místo dobře přístupné i většími vozidly, proto jsme se rozhodli zde vybudovat sjezd pro hasičskou techniku. Ten umožní rychlejší zásah při záchraně tonoucích, kdy může o životě rozhodnout každá minuta,“ dodala starostka Večerková.