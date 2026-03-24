Otrokovice začaly s obnovou parku u Společenského domu

Otrokovice na Zlínsku začaly s obnovou parku u Společenského domu. První etapa prací zahrnuje kácení vybraných dřevin, především v okolí fontány a v centrální části parku, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. Park je u Společenského domu v části Baťov. Funkcionalistický objekt je kulturní památkou, postavený byl ve 30. letech minulého století za baťovské éry.
"Cílem úprav je postupná obnova a zkvalitnění zeleně tak, aby park lépe odpovídal současným požadavkům na bezpečnost, přehlednost i celkovou kvalitu veřejného prostoru. Řada dřevin se v lokalitě nachází ve zhoršeném zdravotním stavu, vykazuje známky poškození nebo nevhodného růstu. Součástí revitalizace je proto jejich odborné ošetření, zdravotní a bezpečnostní prořez i nezbytné kácení rizikových jedinců," uvedla mluvčí. Kácení se týká zejména vzrostlých tújí.
"Naším cílem není zeleň omezovat, ale nastavit ji tak, aby byla dlouhodobě bezpečná a funkční. Otevřenější a přehlednější prostor zároveň přispěje k vyššímu pocitu bezpečí pro všechny návštěvníky parku," uvedla starostka Hana Večerková (ANO).
Kácení potrvá do konce března. Další zásahy jsou plánované na podzim. Chystá se výsadba zeleně, která do parku přinese pestřejší druhovou skladbu. Vysazeny budou stromy, keře i trvalkové záhony doplněné o cibuloviny. Návrh počítá s kombinací trávníkových ploch a kvetoucích prvků tak, aby byl park atraktivní po celý rok, uvedla mluvčí.
Otrokovice jsou s rozvojem baťovských závodů spjaté. Průmyslovým městem v sousedství Zlína se staly díky vzniku Baťových pomocných závodů ve 30. letech minulého století. V původně zejména zemědělské obci vznikl tovární areál, kolonie baťovských domků i funkcionalistická čtvrť s obchody a službami v čele se Společenským domem.