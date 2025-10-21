Zlín začal s úpravami všech 45 křižovatek během letních prázdnin, ovšem Otrokovice situaci řeší až teď. Aktuálně mají v návrhu rozpočtu na příští rok úpravy dvou klíčových křižovatek na ulici Osvobození, což je část hlavního průtahu městem.
Jedna je křižovatka s ulicemi Dr. E. Beneše a SNP, na níž se vyjíždí od vlakového nádraží na hlavní cestu. Druhá s ulicemi Havlíčkova a Hlavní, kde se z ní k nádraží odbočuje.
|
Novinka ve Zlíně propojí auta a křižovatky, na chodníky promítne barvy semaforu
„Jde o dvě křižovatky, které jsou dotčené výjezdem a vjezdem městské hromadné dopravy od nádraží a k nádraží. Budou se na nich dělat nové řadiče v rámci nového systému modernizace dopravy. Ten bude preferovat městskou hromadnou dopravu,“ shrnula starostka Otrokovic Hana Večerková. „Musíme to udělat, jinak by trolejbusy a autobusy nabíraly v Otrokovicích zpoždění.“
Pokud by řízení křižovatek zmodernizoval jenom Zlín, trolejbusové linky 2 či 6 by přijely na hranici města s dvouminutovým náskokem, který by ale v Otrokovicích mohly ztratit. Nemusely by být také sladěny přestupy z linky 2 či 6 na otrokovickou autobusovou linku 55.
|
Informace přímo do auta. Chytré křižovatky ve Zlíně budou radit řidičům
V případě křižovatky na výjezdu od nádraží se řadič pouze upraví, náklady jsou 300 tisíc korun. Pokud jde o druhou křižovatku, systém řízení se vymění kompletně, což vyjde na 1,3 milionu korun.
„V případě, že bude rozpočet schválen, by se to mělo realizovat, aby byly naše křižovatky kompatibilní se zlínským systémem,“ poznamenala vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renata Krystyníková.
Rozpočet budou otrokovičtí zastupitelé schvalovat v prosinci, do té doby může jeho návrh doznat změn. Přesný termín prací ještě není stanovený.
Kvítkovická křižovatka musí počkat
V návrhu rozpočtu je také úprava křižovatky ulic 3. května, Svobodova a Hložkova poblíž otrokovické radnice. Ta se však do systému preference hromadné dopravy zapojí až později. Město chce výhledově upravit také další křižovatky. Záležet bude na tom, kdy a zda najednou, či postupně.
„Jsme připraveni ucházet se o dotaci a připravit projekt tak, aby se udělaly všechny najednou,“ nastínila Krystyníková. „Jinak to budeme financovat z vlastních peněz a bude to rozloženo do několika let.“
|
Na úpravu vytížené křižovatky nemají letos Otrokovice v rozpočtu peníze
Otrokovice se zatím nepustí do úpravy semaforů v Kvítkovické křižovatce, která je největší ve městě. Stát totiž hodlá v příštím roce začít modernizovat železniční trať do Zlína a bude zasahovat i do této křižovatky. Koleje tady půjdou pod zem. Úprava semaforů se uskuteční v rámci úpravy křižovatky.
To se týká i přechodu se semafory na Trávníkách. Vzhledem k tomu, že je na nich pro auta primárně nastavená zelená a červená naskočí, jen když přecházejí lidé, nemusela by podle Krystyníkové trolejbusy brzdit.
Připojit se mohou také Želechovice
Zlín snahu Otrokovic k připojení se do moderního systému řízení křižovatek vítá.
„Předávali jsme jim potřebné informace, aby věděli, co si zajistit a bylo to kompatibilní s námi,“ reagoval zlínský radní pro dopravu Václav Kovář. „Náš systém je připravený tak, že kdyby se rozhodly připojit třeba Želechovice, které mají jeden nebo dva semafory, tak to taky půjde. Systém se může dál rozrůstat,“ upozornil.
Podle něho však můžou semafory bez preference na Trávníkách a v Kvítkovické křižovatce hromadnou dopravu brzdit. „Dává to smysl, jen když to na sebe navazuje,“ sdělil.
|
Zlín začne budovat chytré křižovatky, doprava bude rychlejší a plynulejší
Zlínská radnice mezitím pokračuje v úpravě křižovatek. Sedm jich už má hotových, pět aktuálně upravuje a na další se chystá. Nejzásadnější je v posledních týdnech křižovatka na třídě Tomáše Bati s Březnickou ulicí.
Dočasně je kvůli bezpečnostním požadavkům policie uzavřený jeden pruh v každém směru, což způsobuje problémy. Na příjezdech do Zlína se ve špičkách tvořívají kolony. Odbočovací pruh od centra na Březnickou ulici se má uvolnit v půlce tohoto týdne. Stavební práce potrvají ještě dva až tři týdny.
Upravuje se také křižovatka ulic Dlouhá a Vodní, další budou následovat. Největší komplikace mohou podle Kováře nastat při úpravě křižovatky pod Kolektivním domem, protože je tam nejhustší provoz.
|
VIDEO: To bylo o metry. Řidič odbočil před projíždějící vlak, dalšího stroj téměř nabral
Nový systém řízení křižovatek, který využívá moderní technologii C2X, má upřednostňovat i vozy integrovaného záchranného systému. Doprava má být díky němu celkově plynulejší. Dokáže také s pomocí dispečinku reagovat na mimořádnou situaci a v případě potřeby například prodlužovat intervaly zelené ve směru, kde to bude potřeba.
„Řidiči v průběhu realizace nepocítí výrazné zlepšení, neboť celý systém začne fungovat až ve chvíli, kdy se vzájemně propojí všechny křižovatky,“ upozornil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.
Archivní video: Kamera zachytila hrozící střet s vlakem ve Zlíně.
|
4. srpna 2025