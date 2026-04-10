Otrokovice zpřístupní baťovský domek, lidé si jej budou moci prohlédnout

Otrokovice na Zlínsku zpřístupní baťovský domek na křižovatce Mánesovy ulice a třídy Odboje. V budoucnu chystá město jeho přestavbu na coworkingové pracoviště, ještě předtím ale nabídne veřejnosti příležitost nahlédnout do jeho původní dispozice a atmosféry, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. Domek se veřejnosti poprvé otevře v pondělí 13. dubna. Otrokovice si stejně jako sousední Zlín připomínají 150 let od narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati.
"Výročí 150 let od narození Tomáše Bati jsme chtěli připomenout i skrze konkrétní místo, které je s baťovským bydlením spojené," uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).
Zpřístupnění domku veřejnosti bude dočasné, potrvá přibližně do letošního října. Město využilo situace, kdy domek zůstal po odchodu posledního nájemce prázdný. "Domek není klasickým muzeem ani přesnou historickou rekonstrukcí. Nabízí však autentický pohled na dispoziční řešení a atmosféru bydlení, jak jej znaly předchozí generace. V přízemí budou připraveny tematické panely věnované baťovskému bydlení a prostor pro promítání. Horní patro pak představí stylizovanou ukázku interiéru složenou z dobových předmětů, které se podařilo postupně shromáždit," uvedla mluvčí. Objekt je na rozdíl od typických baťovských půldomků s příčným dělením rozdělený vodorovně, návštěvníci si budou moci projít obě patra.
"Nešlo nám o vytvoření dokonalé historické expozice. Cílem bylo přiblížit atmosféru bydlení a nabídnout lidem srozumitelný pohled na každodenní život v baťovské době. Vnímáme to jako první krok, na který je možné do budoucna navázat," uvedla starostka.
Otrokovice jsou s rozvojem baťovských závodů spjaté. Průmyslovým městem v sousedství Zlína se staly díky vzniku Baťových pomocných závodů ve 30. letech minulého století. V původně zejména zemědělské obci vznikl tovární areál, kolonie baťovských domků i funkcionalistická čtvrť s obchody a službami v čele se Společenským domem.