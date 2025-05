„Byly to jediné dvě sezony za celou éru pálení v Březnici,“ upozornil březnický páleničář Lubomír Chalupa. „Když byla sezona dobrá, pálilo se až do dubna. Většinou ale do ledna či února,“ doplnil.

A právě tak by mohla vypadat letošní sezona. Oproti dvěma posledním letům se totiž může urodit více ovoce. Konkrétně švestek, hrušek, jablek a dokonce i meruněk, které v předchozích letech často nepřečkaly jarní mrazíky. Letos je příroda k pěstitelům milosrdnější. Teploty jen místy klesly pod bod mrazu, většinou to bylo v údolích.

„Poslední dva roky se skoro nic nesklízelo, bylo to jenom přežívání. Urodilo se trochu jablek a švestek,“ shrnul pěstitel Ivan Karger z Nětčic. „Letos si pomůžou i zahrádkáři. Lidé budou ohledně ovoce mnohem soběstačnější,“ věří.

Ruční probírku u meruněk dělat nebude, protože mu část plodů poničila choroba monilióza. Celkově je ale spokojený. Úrodu odhaduje na průměrnou, což považuje dokonce za lepší než nadprůměrnou, protože se stromy tolik nevysílí.

„A bude z čeho pálit slivovice, takže bude radost v duších,“ směje se Karger.

S tím souhlasí ovocnář Rostislav Kubáček ze Střílek, i když mu nízké teploty poškodily některé stromy v jednom ze dvou švestkových sadů. Mrazíky ale byly jen lokální, nikoliv plošné jako třeba minulý rok, takže škody nejsou zdaleka tak velké. Násada květů byla letos navíc velmi dobrá.

„Ve výsledku může být úroda průměrná. Počítáme ještě s nějakým červnovým propadem, projevit se může i špatné opylení. Ale máme mladý sad, který roste, a výnosy v něm stoupají každý rok,“ přiblížil Kubáček.

„Mrazy se nám vyhnuly, jsme za to rádi. Nemáme škody jako loni. Úroda vypadá nadějně,“ souhlasí pěstitel Aleš Marčík ze Žlutavy.

Vzpomíná, že ovoce na jeho stromech bylo bez poškození mrazem naposledy před pěti či šesti lety. Letošní rok je v tomto ohledu sváteční, zejména pokud jde o meruňky, které kvetou dříve a vůči nízkým teplotám jsou méně odolné.

„Máme ranější odrůdy meruněk, které nám zmrznou každý rok. Proto už vysazujeme odolnější,“ naznačil Marčík. „Na některých stromech je ale meruněk tolik, že budeme dělat ruční probírku, aby plody hezky narostly a dobře se prodávaly,“ plánuje.

„Stromy vypadají perfektně, vypadá to opět na dobrou úrodu,“ potvrdil majitel Eko sadů v Komni David Ryšavý. Loni zde měli velmi slušnou úrodu zřejmě i proto, že mezi stromy po tři noci rozdělávali ohně, aby zmírnili mrazíky a případné škody. Plody využívají na povidla a sušení.

Hrozit můžou kroupy a sucho

Pěstitelé ale vědí, že dokud není úroda sklizená, jisté nic není. Kromě chorob a škůdců mohou ještě zahrozit kroupy, přičemž někteří proti nim mají sítě, a hlavně sucho. Proti němu obrana neexistuje.

Od loňských podzimních povodní vláhy v půdě jen ubývalo a srážkový deficit rostl. Poslední deštivé dny situaci alespoň trochu zlepšily. Situace ve Zlínském kraji už není ohledně půdního sucha extrémní. Jde však také o to, jak moc se doplní podzemní vody.

„Při stále stejném počasí je sucho nevyhnutelné a stromy to nemůžou bez poškození zvládnout,“ obává se Kubáček.

Bylo by potřeba, aby během pár dní spadlo dvacet až třicet milimetrů srážek, ovšem nikoliv nárazově. Přívalové deště nic neřeší.

„Bude záležet na dalším průběhu léta, jestli bude závlaha. Pokud na Medarda (8. června) spadnou deště v normální formě, mohlo by to být dobré,“ naznačil Karger.

Letos také ovoce dozraje dříve než v normálních letech, kterých je, zdá se, stále méně. Kvůli brzkým vyšším teplotám na jaře může být úroda o zhruba deset dní uspíšená.

Pokud by sucho v létě přišlo, nemuselo by to znamenat pro ovocnáře zkázu, ale jen dílčí propad plodů. To ovšem ukážou až následující měsíce.