„Výhoda je, že pokud se to podaří zrealizovat, tak by místo parkovacího stání pod lázněmi vznikl park,“ přiblížil hlavní městský architekt Jindřich Nový.

Kancelář architekta města připravuje studii, podle níž by pod lázněmi byla tráva, lavičky, stromy i prvky pro děti. „Vznikl by tak pobytový prostor a doplnil by vhodně veřejná prostranství kolem lázní, na jejichž proměně se pracuje. Byl by to krok vpřed,“ je přesvědčený Nový.

Kancelář zpracovává i projekt na úpravy vstupu do budovy padesátimetrového a pětadvacetimetrového bazénu. Výstavba parkovacího domu a vznik parku by na to navázaly.

Někteří lidé z rodinných domů, před nimiž má parkovací dům vzniknout, ale záměr odmítají. „Nelíbí se mi to, situaci s dopravou to u nás jen zhorší,“ obává se jeden z místních obyvatel.

Kancelář architekta měla s obyvateli dvě veřejná setkání a do studie zapracuje připomínky, které je možné akceptovat. „Ulička nad parkovacím domem, kde jsou jednopodlažní domy, by se přestavěla a zkultivovala, rozšířily by se tam chodníky a zeleň,“ předestřel Nový. „Zredukovali jsme také počet parkovacích stání na střeše objektu a přidali jsme tam zeleň.“

Parkovací dům P + R by uvnitř neměl rampy, ale do každého ze tří pater by se vjíždělo přímo z ulice. Odhadované náklady jsou až 140 milionů korun bez DPH.

Nová zastávka u lázní

„Považujeme za klíčové hledat způsob, jak odlehčit dopravě ve městě a současně nabídnout návštěvníkům i obyvatelům komfortní možnost zaparkovat a pokračovat do centra města pěšky nebo městskou dopravou,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Na místě vjezdu na současné parkoviště pod lázněmi má vzniknout zastávka hromadné dopravy, na níž by na cestě z centra zastavovaly autobusy na Kudlov. Více lidí by pak do lázní mohlo jezdit bez aut.

Podle již dříve rozpracovaného záměru na úpravy vstupních částí do obou budov lázní by v případě padesátimetrového bazénu měla zmizet schodišťová věž a zvětšit se sousední zelený břeh, kde bude i více stromů. Chodník má mírně stoupat a pak se po třech ramenech schodiště lidé dostanou na úroveň vstupní terasy.

V případě pětadvacetimetrového bazénu se před vstupem odstraní stromy a vysadí nové v rastru, v němž je budova navržena. Chodník se má rozšířit a změnit v krátkou promenádu s lavičkami.

Město chystá také opravu přilehlé křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů, začít by mohla příští rok.