Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

Jde o dvě dopravní investice, které tvoří jeden celek. A ve výsledku řidičům umožní komfortnější a bezpečnější cestování mezi třemi kraji: Zlínským, Olomouckým a Moravskoslezským.
Palačovská spojka je v podstatě přeložka stávající silnice I/35 od Valašského Meziříčí. Souběžně probíhají úpravy části dálnice D48 v úseku mezi Hranicemi a Novým Jičínem.
Na ni se prostřednictvím nové křižovatky Palačovská spojka napojí. Investice státu má skončit letos v říjnu, pokud nenastanou komplikace, které ji průběžně provázejí.
„Pak se zásadně zlepší život v obcích, přes které projíždí současný provoz po silnici I/35. Vytáhneme z nich zejména tranzitní a těžkou dopravu, kterou plynule a bezpečně převedeme na dálnici,“ zmínil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Když auta jezdí přes města a obce, není to komfortní, ekologické ani bezpečné. „Také spojení krajů bude mnohem komfortnější a rychlejší, ale jde právě i o bezpečnost,“ zdůraznil Rýdl.
Palačovská spojka vede od Lešné na dálnici poblíž Dubu. Doprava v Lešné už před časem poklesla o přibližně polovinu, protože výjezd k dálnici D48 je kvůli jejím stavebním úpravám zaslepený. Kolem tamní základní školy ale dříve projelo měsíčně až 130 tisíc aut, včetně těžké tranzitní dopravy.
„Doprava bude celkově přemístěna na Palačovskou spojku, a tím pádem tranzit přes obec už nepojede vůbec. Bude to rychlejší, komfortnější a bezpečnější napojení na dálnici,“ shrnul starosta Lešné Jaromír Zavadil.
„Na Palačovskou spojku čekáme už dlouho. Čím dříve bude, tím lépe,“ poznamenal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.
Pokud jde o obce, jimiž dnes prochází silnice I/35, nejvíce si oddechnou Hranice, pak také Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou. I pro jejich obyvatele platí: čím dříve, tím lépe.
Zdržení kvůli nestabilnímu podloží
Jízda po nové čtyřpruhové silnici, která je dlouhá přibližně pět kilometrů, řidičům také zkrátí cestu. Cesta z Valašského Meziříčí na dálnici D48 by jim měla trvat jenom deset minut, což je výrazné zrychlení oproti současné situaci
Ovšem výstavbu Palačovské spojky provázejí komplikace, kvůli nimž se termín jejího otevření posunul už dříve ze začátku letošního léta na podzim. Důvodem je místy nestabilní podloží a spodní voda, které komplikují zakládání dálničního tělesa pro vozovku.
„V oblasti kolem Choryňských rybníků je vysoká hladina spodní vody,“ přiblížil projektový manažer dodavatelské firmy Colas Jan Bůžek.
„Když jsme zakládali stavbu, museli jsme změnit způsob založení a prováděli jsme asanační vrstvu z lomového kamene. Museli jsme odstoupit od prohloubení, kterým bychom se dostali ještě blíž spodní vodě,“ popsal.
Firma narazila také na problémy s přeložkami vysokotlakých plynovodů. Zatím se jí ale vždy podařilo komplikace společně se silničáři vyřešit.
Na Palačovské spojce už jsou dokončené hlavní zemní práce, všechny mosty mají nosnou konstrukci, dodělávají se na nich římsy, budou se dělat izolační vrstvy a osazovat zábradlí.
100 tisíc tun asfaltu, 40 tisíc kubíků betonu
Na stavbě vznikne celkem 26 mostních konstrukcí. Deset dálničních mostů je tvořeno dvěma samostatnými mosty pro každý směr jízdy, dalších šest mostů na Palačovské spojce je samostatných.
Pokud jde o dálnici D48, po níž denně projede kolem 16 tisíc aut, její jízdní pruhy byly úzké. Navíc tam byla lanová svodidla, která neodpovídají dnešním normám. Silničáři opraví její úsek dlouhý asi čtyři kilometry a vybudují na ni novou křižovatku, na níž se napojí Palačovská spojka.
Dnes je tady doprava svedena na vedlejší, souběžně vedoucí cestu mimo dálnici, která má jen dva jízdní pruhy. Řidiči proto musejí počítat se zdržením.
„Předpokládáme, že na hotový jeden pás dálnice D48 budeme v horizontu osmi až deseti dní převádět veškerou dopravu,“ nastínil Rýdl.
Předběžný termín zprovoznění je čtvrtek 19. března. Provoz bude svedený do jednoho pásu, takže auta budou nadále jezdit v jednom jízdním pruhu v každém směru. Současně budou silničáři pracovat na zprovoznění druhého pásu. Kompletně by chtěli skončit v říjnu.
Dálnice bude mít asfaltový, Palačovská spojka betonový povrch. Na celé stavbě dělníci položí asi 100 tisíc tun asfaltu a nalijí do ní 40 tisíc kubických metrů betonu. Celkové náklady přesáhnou dvě miliardy korun.
Součástí stavby je také nové středisko správy a údržby dálnic a služebna policie, které vznikají nedaleko. Budou tam i garáže, dílny a sklady soli. Náklady jsou kolem 300 milionů korun. Hotovo má být v listopadu.
Silničáři ještě v dubnu opět otevřou cestu mezi Starojickou Lhotou a Palačovem, včetně nového mostu přes dálnici. V červnu pak cestu z Dubu do Vysoké, také včetně nového mostu. Obě jsou dočasně uzavřené.
10. června 2025