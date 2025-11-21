Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Milan Libiger
  12:42
I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na nové křižovatce ve Vsetíně, kde jim nestabilní svah komplikoval práci a bylo třeba ho zajistit hlubokými piloty a opěrnými stěnami. To posunulo i termín dokončení.
Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském kraji. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Nákres trasy Palačovské spojky.
Stavebníci betonují most v Porubě u Valašského Meziříčí, který je součástí...
Stavebníci betonují most v Porubě u Valašského Meziříčí, který je součástí...
Stavebníci betonují most v Porubě u Valašského Meziříčí, který je součástí...


Problémy mají také při výstavbě Palačovské spojky, která je přeložkou stávající silnice první třídy a bude nejrychlejším a nejkomfortnějším napojením Valašska na dálnici. Kvůli sesuvům půdy a příliš měkkému podloží musejí volit jiné stavební postupy a také posunout termín otevření.

Podle šéfa zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka o tři až čtyři měsíce. „Silnici bychom chtěli zprovoznit v říjnu 2026, původní termín byl v červnu,“ nastínil Chudárek.

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Silničáři mají svižné pracovní tempo a na některých místech už dělají betonovou cestu, ovšem jinde se zdrželi. „Musíme řešit sesuv půdy a větší sanace, než předpokládal geotechnický průzkum,“ přiblížil Chudárek. „Vzalo nám to finanční prostředky i čas.“

Čtyřpruhová Palačovská spojka povede z Lešné u Valašského Meziříčí do Palačova a na dálnici D48. Součástí investice, která původně byla za dvě miliardy korun bez DPH, je i oprava čtyř kilometrů této dálnice z Dubu do Palačova, kde ještě vznikne křižovatka, na niž se spojka napojí. Silničáři staví také nové mosty přes dálnici D48.

Nákres trasy Palačovské spojky.

„Poblíž byl svah, o němž jsme věděli, že je nestabilní. Ale bylo to nakonec ještě horší, než jsme si mysleli. Příroda se chová velmi zvláštně,“ naznačil Chudárek.

Průzkumy se prováděly v suchém období, letošní rok je ale zatím hodně deštivý, takže půda se podle Chudárka může chovat jinak. Problémy totiž nastaly i při zakládání nových úseků Palačovské spojky, kde nevycházely zkoušky na únosnost podloží.

„Například jsme udělali výkop do hloubky jednoho metru, ale zjistilo se, že by půda takové zatížení neunesla,“ popsal Chudárek. „Museli jsme výkop prohloubit ještě o metr a provést sanaci kamenivem.“

Palačovská spojka se příští rok otevře. Silnice propojí Valašsko s dálnicí

Silničáři se přitom letos na jaře pochlubili tím, jak u Palačova staví 188 metrů dlouhý most, tedy nejdelší estakádu na Palačovské spojce. Tam ještě o potížích nemluvili.

„Chápeme problémy silničářů, situace s podložím tam není jednoduchá. Objevují se tam spodní vody, protože jsme poblíž řeky Bečvy,“ upozornil starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Obec přitom k Palačovské spojce vzhlíží dlouhé roky. Kolem tamní základní školy i zámku projelo měsíčně až 130 tisíc aut, včetně těžké tranzitní dopravy. Řidiči tudy jezdili na dálnici D48.

Spojka propojí tři sousední kraje

Dnes už není tato cesta s dálnicí propojená, protože se bude jezdit po Palačovské spojce. Tranzitní doprava tak v obci poklesla podle starosty o 50 až 60 procent. Situace je lepší, i když ještě ne ideální. Taková by měla být až příští rok v říjnu.

„Doprava pak bude celkově přemístěna na Palačovskou spojku, a tím pádem tranzit přes obec už nepojede vůbec,“ zdůraznil Zavadil. „Bude to rychlejší, komfortnější a bezpečnější napojení na dálnici.“

Palačovská spojka připojí Valašsko na D48, silničáři ukázali stavbu z dronu

Díky Palačovské spojce, s níž silničáři začali v roce 2023, se řidiči dostanou pohodlněji ze Zlínského kraje do Moravskoslezského a Olomouckého kraje, což platí i v opačném směru.

„Na Palačovskou spojku jsme čekali dlouho, takže tři čtyři další měsíce už zase nehrají takovou roli,“ reagoval starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Ale čím dříve bude, tím lépe.“

Pro město je důležitější, že silničáři mají pravomocné územní rozhodnutí na obchvat Valašského Meziříčí. V roce 2028 by ho mohli začít stavět. Podle Stržínka bude podstatné, až budou dokončeny obě cesty, protože se díky nim tranzitní doprava vyhne intravilánu města. „Komplex obou staveb získá na významu,“ věří Stržínek.

Cesta z Vlašského Meziříčí na dálnici D48 by pak měla trvat pouze deset minut. A výhod je ještě více.

„Po dokončení této stavby se výrazně uleví okolním obcím, protože řidiči kamionů přestanou využívat extrémně zatížené silnice druhé a třetí třídy,“ řekl Chudárek. „Nejvíce si však oddychne město Hranice a obce, přes které je nyní vedena doprava po I/35, to jsou Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou,“ připomněl.





