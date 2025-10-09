Pálení je zase dražší, lidé i tak vozí kvas. Úroda švestek byla letos slušná

Martin Novák ze Zlína před pár dny vypálil první švestkový kvas ze „skorých trnek“. Měl ho přibližně dvě stě litrů a z pálenice si odvezl 24 litrů slivovice. Ovšem podstatné je, že ve velmi dobré kvalitě.
ilustrační snímek | foto: Pěstitelská pálenice Březnice

„Jsem s kvalitou velice spokojený, dával jsem do 100 litrů kvasu tři kila cukru, protože některé plody nebyly ještě úplně zralé, i když už popadaly. Výsledek mě mile potěšil. Hned jsem se s ním podělil s kamarády,“ přiznal Novák, který počítá s tím, že do pálenice pojede s dalším kvasem ještě minimálně jednou.

Také on má slušnou úrodu po dvou špatných letech, kdy ovoci nepřálo počasí. Většinou ho už v zárodku poničily jarní mrazíky. Letos bylo počasí vůči ovoci vstřícnější, ačkoliv bylo při jeho dozrávání možná až příliš velké sucho. Stromy se tak některých plodů zbavovaly předčasně, když ještě nebyly úplně zralé.

Slivovice tekla proudem a byla i exotika. V Ostrožské Lhotě koštovali pálenky

„Švestky byly sušší, takže kvasy jsou poměrně husté. Celkově mají ale dobrou cukernatost, takže si nemůžeme stěžovat na výtěžnost. Ze 100 litrů nateče 12 až 14 litrů slivovice, zákazníci jsou většinou spokojení,“ hlásil páleničář Bohdan Žákovský z Lukova. „Pálím každý den už od rána. Pořád volá hodně lidí, až to člověka i zdržuje. Objednávají se hlavně na konec října a na začátek listopadu,“ doplnil.

Vrchol sezony přijde v prosinci

„Jedeme téměř na plné obrátky, pálíme každý den od 7 do zhruba 20 hodin, někdy i déle. Nepálíme pouze přes noc, protože na to nemáme personál. Vrchol sezony přijde v listopadu a prosinci,“ odhadl páleničář Lubomír Chalupa z Březnice.

Mrazy a krupobití poničily švestky. Je to ale lepší než loni, hlásí páleničáři

Lidé se objednávají na konec roku a někteří až na leden. Například durancie dozrávají později a než vykvasí, tak to ještě pár týdnů potrvá.

„Když se vypálí letní kvasy, tak první vlna opadne. Pak se začne zesilovat a graduje šest až sedm týdnů před Vánocemi, kdy je špička sezony. Teď pálím dvě odpoledne v týdnu,“ předestřel páleničář Jiří Mareš ze Vsetína.

Vyšší spotřební daň

Zájemci o pálení musejí však počítat s tím, že si opět připlatí. Cena jde v posledních letech nahoru pravidelně, protože stát zvyšuje spotřební daň. Od začátku tohoto roku o 10 procent, tedy stejně jako loni, což vyšlo na 18 korun. Spotřební daň za litr absolutního alkoholu je letos 196 korun.

V Březnici dnes stojí vypálení litru stoprocentního lihu 343 korun, v Lukově 370 a ve Vsetíně 373 korun. Ještě před pěti lety to bylo hodně pod hranicí 200 korun.

Páleničáři zdražují většinou přibližně jen o vyšší daň a marže nechávají na stejné úrovni, aby neodradili zákazníky. Musejí ovšem řešit i dražší energie. „Před osmi lety, když jsem s pálením začínal, stálo vypálení litru lihu 250 korun. Letos je to třetí zdražení za poslední tři roky. Další nás čeká od příštího roku,“ nastínil Mareš. Od ledna 2026 se spotřební daň zvýší o pět procent.

Jinde je pálení ještě dražší

Zkušenost s lidmi mají páleničáři různou. Některým vyšší ceny vadí, postěžují si, ale s kvasem přijedou a vypálí ho. Nepozorují, že by zdražování odrazovalo zákazníky. Movitější zájemci peníze neřeší, neboť jich mají dost. „Lidem zdražení nevadí, zdá se mi, že jich dokonce stále přibývá,“ všiml si Chalupa.

Slivovici si lidé kvůli cenám odřeknou nebo vypálí doma, věští pálenice

Drobnou útěchou pro milovníky slivovice v regionu může být to, že v dalších krajích je pálení ještě výrazně dražší. Například v Pálenici Boučkovi v Sudoměřicích v Jihomoravském kraji zaplatí zákazník za zpracování litru čistého lihu 424 korun. V Pěstitelské pálenici HK v Hradci Králové dokonce 480 korun.

Provozovatelé pálenic se shodují, že zvyšování spotřební daně pro pěstitelské pálenice nahrává nelegálnímu pálení, které podle nich stát nestíhá dostatečně účinně potírat. Pro lidi toto vše navíc znamená, že slivovice opět podraží. Dnes se litr mezi známými prodává za zhruba 400 korun, ale může to být brzy i více.

Zájemci si mohou v rámci pěstitelského pálení vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu za sezonu.

