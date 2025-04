Jde o program na různých českých památkách, který představí zajímavosti šlechtických rodů z Itálie.

„V Květné zahradě bude připomínkou 350. výročí od dokončení první etapy jejího budování italskými stavebními mistry na objednávku olomouckého biskupa se severoitalskými kořeny Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna,“ přiblížila Dagmar Šnajdarová, mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži, který spravuje několik významných památek ve Zlínském kraji.

Také v kroměřížském Arcibiskupském zámku už vítali návštěvníky v předchozích týdnech, kdy byla otevřená zámecká věž a expozice Gardistka ve zrekonstruované Mlýnské bráně. Nyní se otevírají i další prohlídkové okruhy. Vrcholem sezony budou v posledních letech už tradiční kulturní pořady v Podzámecké zahradě.

„Tyto akce mají obrovský efekt. Lidé sem přijedou za silným zážitkem a přitom to spojí s návštěvou zámku,“ vyzdvihl ředitel správy zámku Jiří Uhlíř.

Letos v červnu se zájemci mohou těšit například na koncertní verze muzikálů Děti ráje, Lotrando a Zubejda nebo Dracula. Od 23. května přibude lákadlo v podobě výstavy Josef Mánes opět na Moravě, která se stane součástí okruhu Via Magnifica.

Buchlovice nabídnou i akce v parku

Nově zrestaurované prostory se štukovým stropem v Malé jídelně pro hosty či obnoveným benátským lustrem si letos mohou prohlédnout hosté zámku v Buchlovicích.

„Ve slavnostní jídelně bude k vidění restaurovaný portrét zakladatele zámku, Jana Dětřicha Petřvaldského,“ doplnila Šnajdarová. Ve zdejším zámeckém parku se pak lidé mohou těšit na řadu akcí, jako například Kosecké písně, Víkend otevřených zahrad nebo výstavu Růže na zámku.

V zámku ve Vizovicích bude možno přihlížet restaurování výjimečné fresky z poloviny 18. století v reprezentačním sále. Kromě toho tu v červnu chystají kostýmované prohlídky, v červenci Piknikový den s divadlem a chybět nebudou ani navštěvované večerní a noční prohlídky.

Dva zrestaurované vzácné artefakty – prolamovaný habánský šál a fajánsový bidet – ozdobí prohlídkový okruh na hradě Buchlově. Tam letos mimo jiné plánují stavební obnovu objektu sýpky, jejíž střecha se pak zařadí do speciálních prohlídek Buchlovská spirála.

Jedním z největších taháků pro příchozí budou noční prohlídky poslední červencový víkend.

„Návštěvníci si užijí dvě noci hraných pověstí a příběhů hradu Buchlova a jeho blízkého okolí, vše doplněno o doprovodný program na nádvoří včetně ohnivé show,“ zmínila Šnajdarová.

Do Holešova na Tata Bojs i My Fair Lady

Sezonu nabitou kulturními a společenskými akcemi startují na zámku v Holešově. Jako tradičně tu cílí na děti, kterým jsou určené nedávno zahájené výstavy Lego a Vesmír.

„Mezi oblíbené akce bude jistě patřit také červnová Muzejní noc a červencové kostýmované prohlídky, květnový koncert Tata Bojs nebo srpnový sraz auto a moto veteránů,“ konstatovala Dana Podhajská z Městského kulturní střediska v Holešově.

Zámek a zahrada budou hostit i tradiční Holešovskou Regatu, Mirai Summer Fest nebo listopadový muzikál My Fair Lady.

Rožnovský skanzen oslaví sto let

Vyhledávaným turistickým cílem je rožnovské Valašské muzeum v přírodě. Vzhledem k tomu, že tu letos slaví kulaté stoleté výročí existence, bude program ještě bohatší než kdy jindy. Chystá více než šest desítek akcí, což je nejvíce v historii. V plánu jsou festivaly, besedy, vzdělávací programy i worskshopy.

„Návštěvníci se mohou těšit na speciální dny otevřených dveří do muzejního zákulisí, volné vstupy a novou expozici Polčákovy chalupy z Prlova. Odnést domů si budou moci nové propagační materiály, jubilejní aršík se známkou, publikaci Valašsko sobě a národu. Příznivce sociálních sítí potěší nové online vzdělávací seriály,“ přiblížil ředitel muzea Jindřich Ondruš.

Hlavní výroční akcí bude festival Rožnovské slavnosti. Koná se od 4. do 6. července a nabídne domácí i zahraniční folklorní soubory, divadelní představení či pokus o zápis do České knihy rekordů při shromáždění co nejvyššího počtu krojovaných Valachů.

Jaké pachy odpuzují zvířata

Na atraktivní program zaměřený na přírodu, staré zvyky a řemesla či výtvarné umění vsázejí v Muzeu Kroměřížska. Nevšední výstavou bude mimo jiné Příběh Mattioliho herbáře věnovaný knize známého italského lékaře Andrey Mattioliho.

„Tato kniha zásadně ovlivnila rozvoj botaniky a českého botanického názvosloví. Stala se prvním herbářem vydaným v Čechách. Ukážeme všechny důležité výtisky tohoto díla,“ uvedla kurátorka Martina Václaviková.

O prázdninách pak do Kroměříže zavítá zbrusu nová výstava iQLANDIA, kterou vytvořili v libereckém science centru a která přibližuje svět zvířat.

„Zájemci mohou na vlastní kůži porovnat své schopnosti s vybranými zvířaty, jako je medvěd, slon, klokan a další. Vyzkoušejí si, jak asi vidí různí živočichové, otestují, jaký mají sluch a paměť nebo třeba jaké pachy různá zvířata přitahují či odpuzují,“ nastínila jedna z kurátorek Kateřina Mozgová.

Muzeum regionu Valašsko ve vsetínském zámku zase umožní lidem prohlídku starobylých řeckých artefaktů. Výstava Řecko na úsvitu dějin začala v březnu a potrvá do konce května. Ukazuje přitom repliky vzácných předmětů ze soukromé sbírky cestovatele Jána Hertlíka.

„Zavede nás například na proslulé Kyklady, jež se proslavily svými mramorovými sochami a mistrně zpracovanými mramorovými nádobami, nebo na Krétu, kde se stavěly výstavní paláce zdobené nástěnnými malbami a vznikaly zde drahé šperky, poutavé sošky a keramika všeho druhu,“ nastínil kurátor výstavy Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko.

Top selfie ze Zlínského kraje: zahrady, mrakodrap, socha v kroji i romantické srdce