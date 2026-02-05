Stovky let staré majestátní stromy na Zlínsku potřebují ochranný zásah

Milan Libiger
  9:32aktualizováno  9:32
Jsou to majestátní památné stromy staré i několik set let a většinou s velkou korunou. Často krajině na Zlínsku dominují. Budí respekt a úctu. Současně ovšem mohou být hrozbou, pokud se nebudou včas a správně udržovat, protože čas se na nich neúprosně podepisuje. Deset z nich by proto mělo projít odbornými zásahy.
Čtyři přijdou na řadu letos, dalších šest příští rok. Mezi stromy na Zlínsku, které vyžadují bezprostřední zásah, je Hanáčkův dub v Březnici, dub v Hostišové, lípa u kaple v Kaňovicích a lípa u Malenovického hřbitova ve Zlíně.

Lípa u kaple v Kaňovicích je stará přibližně 200 let. V obvodu měří přes pět metrů, dosahuje výšky 14 metrů.

„Proschlá není, je však třeba ořezat některé větve, protože je moc rozrostlá. Může hrozit, že by se některá mohla ulomit. Stojí u kapličky a u cesty, kde chodí lidé. Jsem rád, že se zásah uskuteční. Už se několikrát v minulosti prořezávala,“ popsal starosta Kaňovic Jiří Mikel.

Dub uprostřed zámečnické dílny

Dub v Hostišové roste ve středu obce v areálu zámečnické dílny zřejmě už 150 let. Obvod kmene má kolem tří metrů. Výšku přes 20 metrů. Na první pohled je už částečně proschlý. A má rovněž bohatou historii.

„Za první republiky, kdy bývaly v této zahradě pořádány zábavy zvané ‚výlety‘, vyvěšovaly se na tento dub státní vlajky. Vlastenectví majitelů dokládá i oslava, která se zde konala na jaře v roce 1947 při příležitosti návštěvy Antonína Bartoše a dalších členů paradesantní skupiny Clay-Eva,“ napsala v knize Památné stromy Zlínského kraje Magdaléna Šnajdarová a kolektiv.

Hanáčkův dub stojí nad Březnicí v místní části Kříby možná už 250 let. Obvod má přes čtyři metry. Navíc je od něho hezký výhled na okolí, například na Tlustou horu. Ovšem je hůře přístupný, protože roste na pastvině, kde se pásává dobytek.

„Jako obec odborný zásah uvítáme, takových stromů na našem katastru moc nemáme,“ zmínil starosta Březnice Josef Hutěčka.

Známější nejen v Březnici, ale také v širším okolí, je Slováčkova hrušeň, která stojí opodál. Měří kolem 12 metrů při stáří přibližně 120 let. Je velká, rozložitá a důstojná. Upravit by se měla příští rok.

„Strom není na první pohled ve špatném stavu, ale zkušený arborista by na něm určitě nějaké vady našel,“ tuší Hutěčka. „Lidé tam chodí na výlety. Minimálně dvakrát za rok se tam konávají svatby. Je odtud také krásný výhled, vidět je i Hostýn,“ přiblížil.

Později přijde na řadu lípa v Přílukách

V příští vegetační sezoně by měl odborný zásah potkat také dub na Kudlovských pasekách, hrušeň v Novákově zahradě v Lukovečku, Hašpicovu lípu v Želechovicích a dva stromy ve Zlíně: oskeruši v Prštném a lípu u kaple svatého Antonína v Přílukách. Odtud je krásný výhled na město a jeho okolí, což láká lidi k vycházkám.

Obce, v nichž stromy stojí, spadají pod obec s rozšířenou působností, jíž je Zlín. Ten podá žádost o dotaci na odborné zásahy k Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Jde o částku necelých 150 tisíc korun.

„Způsob zásahu bude u každého stromu jiný, některý potřebuje oporu, některý jenom odborně prořezat, protože je proschlý,“ předestřel náměstek primátora zlínské radnice Vojtěch Volf, který má tuto oblast v kompetenci. „Často jsou pod stromy lavičky a v jejich stínech odpočívají lidé. Je to ochrana pro stromy i lidi,“

