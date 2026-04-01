Nadace Tomáše Bati dnes ve zlínské Baťově vile představila zrenovovanou pracovnu Tomáše Bati. Po 28 letech prošla zaslouženou obměnou, řekl dnes novinářům manažer nadace Jakub Malovaný. Nově jsou k vidění Baťovy osobní věci, nechybí informace o Baťově podnikání. Představení pracovny po obnově bylo součástí dnešních oslav 150 let od narození Tomáše Bati.
"Lidé tady uvidí zajímavé předměty, jednak z toho, co nosíval Tomáš Baťa u sebe a na sobě, ať už je to třeba jeho osobní prsten, spona na kravatu. Máme tady taky jeho cestovní doklady. Dokonce jsou tady trosky z letadla, ve kterém přišel o život v červenci 1932. Jsou to jen zlomky, ale podařily se tehdy dostat k Marii Baťové a přes rodinu z Toronta se k nám zase po letech vrátily," uvedl Malovaný.
Nové jsou také informační panely o pracovním působení Bati i jeho syna Tomáše Bati juniora. Nechybí seznam výrobních oborů či výčet továren. "Je tady zachycený také tým Tomáše Bati z roku 1929, kdy firma Baťa dominovala. Máme tady všechny důležité spolupracovníky, kteří byli po boku Tomáše Bati, a nebýt jich, nebylo by ani tak velkého Tomáše Bati," uvedl Malovaný.
Baťova pracovna je považovaná za nejvzácnější místnost původního dobového patra vily. Lidé do ní mohou zavítat při prohlídkách. Do budoucna by mohl přibýt prostor, kde bude zmíněný příběh a zásluhy Tomáše Bati juniora a Marie Baťové.
Nadace na dnešek připravila oslavu 150. výročí Baťova narození. Dopoledne se uskutečnila setkání u sochy Tomáše Bati v Otrokovicích i u hrobu na zlínském Lesním hřbitově. Památník Tomáše Bati otevřel novou expozici, Městské divadlo Zlín připravilo odhalení sochy Tomáše Bati. Jeho rodný dům stál v místě, kde je nyní divadlo.
Nadace chystá akce na celý rok, v polovině dubna bude v Praze konference, další bude v září ve Zlíně. Začala již přednášková tour Filozofie Tomáše Bati a její využívání v současné praxi. Po městech bude také putovat city modul o typickém baťovském rozměru 6,15 krát 6,15 metru. "Jak Baťa vyvážel celé továrny, tak my alespoň v rámci Československa vyvezeme kus jeho filozofie a historie do různých měst. Lidé budou moci navštívit místo, kde se s Baťou seznámí," uvedla ředitelka nadace Gabriela Končitíková. Chystá se také výstava Stopy Tomáše Bati, na které se spoluautorsky podílel Jaromír 99, či uvedení nových knih.