Pamětní deska v Kroměříži připomene 100. výročí narození Miloše Macourka

Kroměřížská radnice připravuje instalaci pamětní desky na domě v ulici Malý val, ve kterém se narodil dramatik, básník a scenárista Miloš Macourek. Umístění a odhalení desky bude součástí letošních oslav 100. výročí jeho narození, uvedla dnes Petra Čubová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Pamětní deska bude z patinované mosazi s gravírovaným textem připomínajícím místo a datum Macourkova narození. "Náklady na výrobu a instalaci pamětní desky jsou odhadovány přibližně na 20.000 korun," uvedla Čubová.
Slavnostní odhalení desky město plánuje na začátek června při příležitosti vernisáže výstavy Miloš Macourek králem fantazie v Muzeu Kroměřížska. Zúčastnit by se jí měli Macourkovi rodinní příslušníci i další hosté.
"Je důležité připomínat si osobnosti, které jsou s městem Kroměříž spojené a které svým dílem přesáhly jeho hranice. Pamětní deska bude důstojnou připomínkou Miloše Macourka i jeho odkazu," uvedl radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
Jako scenárista Macourek spolupracoval s režiséry Václavem Vorlíčkem, Oldřichem Lipským nebo Jindřichem Polákem. Podílel se například na seriálu Arabela, večerníčku Mach a Šebestová, pohádce Jezerní královna nebo komedii Dívka na koštěti. Zejména těmto dílům bude chystaná výstava v Muzeu Kroměřížska věnovaná. Kulaté výročí Macourkova narození letos v Kroměříži připomenou i další výstavy, koncerty, filmová projekce, beseda a další akce.
Macourek se narodil 2. prosince 1926 v domě, kde bydlela jeho babička. Je známý jako autor příběhů pro děti s fantastickými náměty. Jeho tvorba zahrnuje divadelní hry, poezii i filmové a televizní scénáře.