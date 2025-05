Nový papež na Velehradě? Doufejme, zní z kraje s nejvyšším podílem věřících

Reakce olomouckého arcibiskupa na jeho zvolení na sebe proto nenechala dlouho čekat.

„S velikou radostí jsme přijali zprávu o Vašem zvolení,“ napsal Nuzík hodinu po oznámení jména nové hlavy církve. „První slova nového papeže Lva XIV. hovořila o pokoji, což je jedno z nejdůležitějších slov pro dnešní dobu: pokoj a mír potřebuje nejen náš svět, trápený válkami v mnoha regionech, ale i celá společnost,“ přiblížil olomoucký arcibiskup.

V kraji s tradičně nejvyšším podílem věřících v zemi, který podle statistik přesahuje polovinu obyvatel, prožívali zvolení nového papeže s velkým napětím. Rodinu Pavla Dvořáka ze Zlínska zastihla tato událost přímo v Římě. Před půl rokem, když cestu plánoval, se přitom těšil na setkání s papežem Františkem.

„Chtěli jsme být na Svatopetrském náměstí na papežském požehnání. Místo toho jsme sledovali, jestli neuvidíme bílý kouř a nového papeže. Druhý den jsme se věnovali památkám a o zvolení jsme se dozvěděli díky zvonům, které se ve městě rozezněly,“ líčí Dvořák.

Volbu nové hlavy církve podpořili lidé i modlitbou v kostele. V Blatnici pod svatým Antonínkem čekali na výsledek přes noc. Zvolení ohlásily kostelní zvony a pak věřící sledovali na velkoplošné obrazovce představení nového papeže.

„Vnímám ho jako charismatického kněze, který půjde svou cestou. Je to velmi vzdělaný muž se zkušeností v misiích. Mám radost, že je to Američan s kořeny předků z Evropy. Při návštěvách augustiniánského řádu byl několikrát v Praze a Brně. Věřím, že si časem najde cestu do Česka i jako papež,“ doufá Lenka Fojtíková ze zmíněné obce.

Totéž si přejí další věřící. Naposledy se návštěvy hlavy církve dočkali v roce 1990, kdy Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Tehdy dorazilo na poutní místo 300 tisíc věřících.

Působil srdečně a neformálně

Nový papež dostane pozvání k návštěvě i od českých augustiniánů. „Má povědomí také o Zlínském kraji. Ne že by u vás byl na oficiální návštěvě, ale projížděl jsem s ním tímto regionem při cestě do Krakova,“ prozradil farář Augustiniánského opatství na Starém Brně Jozef Ržonca.

„Vnímám jej jako člověka, který na první dojem působí rezervovaně, ale to jen proto, že je uvážlivý, naslouchá a raději dvakrát měří. Není možná tak spontánní, ale náš řád má velkou vazbu na chudé, na dialog a otevřenost, i to k němu patří,“ doplnil.

Ve Zlínském kraji sice augustiniáni nemají své zastoupení, ale vlastní lesy v okolí Karolinky a Nového Hrozenkova. Zároveň do jejich majetku patřil hotel v Luhačovicích nazývaný Augustiniánský dům.

Věřící a představitelé církve v kraji jsou s volbou kardinálů většinou spokojení. Nejen proto, že chce Lev XIV. pokračovat v práci svého předchůdce.

„Už jeho první vystoupení a především první nedělní požehnání Urbi et orbi bylo originální. Působil neformálně a velmi srdečně. Očekávám, že jako augustinián bude směřovat například k otázkám nerovnosti mezi světem bohatých a chudých,“ myslí si Blanka Smetanová z Korytné.

Bude to smiřující papež

„Líbí se mi, že zná slovanské země, procestoval mnoho komunit augustiniánů, nebojí se dělat změny, ale pokud možno pokojným způsobem,“ přiblížil nového papeže zlínský kaplan Ondřej Talaš, který čtvrtým rokem studuje v Římě.

„Vnímá, že procházíme novou revolucí, podobně jako to bylo za té průmyslové, byl i biskupem v Peru, kde se musel zabývat složitými záležitostmi. Navíc má velkou podporu mezi kardinály. Jeho první vystoupení jsme sledovali s farníky ve Zlíně v kostele a setkalo se to s nadšením,“ dodal.

Farář Miroslav Suchomel ze Starého Města po zvolení Prevosta sledoval, jaké oblečení zvolí pro první vystoupení, jak věřící poprvé osloví, jaké si vybere jméno.

„To jsou pro mě faktory, které mi pomáhají, když o papeži předem nic nevím. Jeho první pozdrav byl vstřícný, empatický. Bude to papež pokoje, není to uzavřený konzervativní člověk, chce být blízko lidem i po sociální stránce, pokračovat ve Františkově cestě, aby církev byla blíž těm marginalizovaným. Bude to smiřující papež,“ poznamenal Suchomel.