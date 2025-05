Zlínský kraj má nejnižší proočkovanost proti papilomavirům v republice

Za vznikem většiny případů rakoviny děložního hrdla, ale také karcinomu análního otvoru nebo dutiny ústní, stojí lidský papilomavir (HPV). Během života se s touto infekcí setká téměř každý a většinou také sama odezní.

Může ale způsobovat i nádorová onemocnění. Téměř dvacet let už je v České republice možné očkování určené pro děti od 11 do 15 let, které před vznikem těchto závažných onemocnění chrání. Od minulého roku je toto očkování plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Proočkovanost ve Zlínském kraji je ale nejnižší v republice. Vakcína zde chrání přes 63 procent dívek a necelých 36 procent chlapců, celorepublikový průměr je přitom 70, respektive 47,5 procenta.

Například uherskohradišťská dětská lékařka Parvine Gricová říká, že se v ordinaci často setkává s maminkami, které očkování odmítají. Od jiných rodičů zase slýchá, že HPV onemocnění se jejich dětí netýká.

Třetí nejčastější nádorové onemocnění

„Znám případ, kdy mladá žena onemocněla rakovinou děložního hrdla. Její matka osočila pediatra, že dcera přece měla být očkovaná. Následně se však ukázalo, že tato žena dříve u lékaře podepsala, že s vakcínou pro své dítě nesouhlasí,“ upozornila Gricová.

Věří, že pokud rodičům vysvětlí vše už v ordinaci, nebudou muset hledat mylná či zavádějící sdělení na internetu.

„Neustále se rodičům snažím vysvětlovat, jaká zdravotní rizika se s HPV infekcí pojí. Mladiství se mohou nakazit už při prvních intimních kontaktech, například při mazlení, ke kterému může dojít mnohem dříve než k samotnému pohlavnímu styku,“ popsala.

Lékaři potvrzují, že rakovina děložního čípku je třetím nejčastějším nádorovým onemocněním žen v produktivním věku.

Kouření, strava, tvrdý alkohol

V kraji se nemocní mohou léčit v Baťově nemocnici ve Zlíně, kde onkogynekologické centrum už více než deset let splňuje podmínky akreditovaného statutu vysoce specializované péče.

Nedávno se mezi taková centra zařadila také zlínská chirurgická péče pro oblast karcinomu rekta. To sice nezpůsobují papilomaviry a tudíž proti němu není účinné očkování, nicméně také patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění.

„Lidé to neradi slyší, ale důvodem je také nezdravý životní styl – stravování, kouření, pití tvrdého alkoholu,“ zdůraznila primářka Onkologického oddělení Baťovy nemocnice Markéta Pospíšková. „Velmi důležitým faktorem je v posledních letech také míra stresu,“ připomněla.

Počty nemocných se také zvyšují. Karcinomem konečníku onemocnělo v roce 1992 v kraji 93 lidí, v roce 2022 to bylo 129 pacientů a v posledních dvou letech je jich 140. Na zlínském onkologickém oddělení operují až 80 procent z nich, a to i pomocí robotického systému da Vinci. Pro lékaře má několik výhod včetně možnosti precizního manévrování sofistikovanými nástroji v omezeném prostoru malé pánve.

„Pro pacienty to znamená menší zátěž spojenou s menší krevní ztrátou a minimální traumatizací okolních tkání,“ poukázal primář chirurgického oddělení Jiří Klein. „I tak operace rekta trvají dvě až pět hodin. Touto cestou se daří zkracovat dobu hospitalizace.“