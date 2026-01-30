„Díky tomu se uvolní parkovací místa pro veřejnost, občany a návštěvníky města. Řada zaměstnanců úřadu totiž nyní parkuje v centru a v přilehlých ulicích, což se tímto opatřením mění,“ uvedl místostarosta Karel Holík.
Město uzavřelo nájemní smlouvu zatím na rok, vyšla jej na 25 tisíc korun měsíčně. Zaměstnanci radnice zde mohou parkovat v pracovní dny od 5. 30 do 18 hodin, v mimořádných situacích i déle, například během konání městského zastupitelstva.
„O víkendech, státních svátcích a v dalších TJ Sokol oznámených termínech bude plocha nadále využívána pro sportovní a kulturní účely tak, jak jsou lidé zvyklí,“ poznamenal starosta Tomáš Opatrný.
Kroměříž také od ledna vyhlásila nová pravidla pro trvalé vyhrazení parkovacího místa, za které motoristé platí. Radnice nově v ulici povolila vyhrazení nejvýše 20 procent parkovacích míst, zároveň stanovila maximální limit na dvě vozidla na žadatele.
„Trochu se to vymklo kontrole, kdy na některých místech ve městech byl les značek označující vyhrazená parkovací místa. Pro občany, kteří si nemohou dovolit za parkování platit, je prakticky nemožné tam zaparkovat,“ řekl před vyhlášením novinky místostarosta Jan Hebnar.
Město se opatřením snaží uvolnit parkovací místa i pro lidi, kteří chtějí parkovat zdarma. Cena za vyhrazené parkovací místo se nemění. Činí na rok 20 tisíc korun plus správní poplatek tisíc korun.
Kroměříž rovněž na letošek připravuje stavbu dalších parkovacích míst na sídlišti Zachar, kde je jich nedostatek. Studie počítá s vybudováním 35 stání v Nitranské a Rumunské ulici. Nové parkoviště se zhruba 80 místy má vzniknout na stejném sídlišti také v Albertově ulici u bytového domu Děvín.