Kroměřížská radnice dočasně pozastavila přijímání žádostí o trvalé vyhrazení parkovacích míst, a to do doby, než budou schválena nová pravidla pro příjem těchto žádostí.
Radní uložili jejich vypracování odboru služeb, který je má městské radě předložit do konce letošního roku. „Cílem je stanovit jednotná a transparentní kritéria pro všechny žadatele, která by zároveň zohlednila jejich poměry a životní situaci,“ uvedl místostarosta Jan Hebnar.
Pozastavení přijímání žádostí se týká žadatelů se zdravotním postižením, tedy držitelů průkazů ZTP i ZTP/P, i žadatelů, kteří si trvalé parkovací místo pronajímají za poplatek, který aktuálně činí na rok 20 tisíc korun plus správní poplatek 1 000 korun.
Podle Pavla Zavadila z odboru služeb má aktuálně v Kroměříži trvalé parkovací místo vyhrazeno 191 držitelů průkazů ZTP či ZTP/P a 135 míst je vyhrazeno pro osoby, které si trvalé parkovací místo pronajímají.
Podle Hebnara je kvůli vyhrazeným parkovacím místům v některých lokalitách ve městě prakticky nemožné zaparkovat. „Jedním z kritérií, která budeme zvažovat, je dostupnost veřejného parkování v lokalitách s omezenou kapacitou,“ uvedl Hebnar.
Například na sídlišti Zachar II je z 385 parkovacích míst 85 vyhrazených. „Je to anomálie, kterou jinde neuvidíte,“ zdůraznil místostarosta. Změny pravidel se ale podle něho nedotknou imobilních a těžce postižených osob.
Ve Francouzské ulici vyrostl les značek
„Budeme se ale zabývat i tím, zda je spravedlivé a vhodné všem držitelům průkazu ZTP automaticky vyhrazovat zdarma parkovací místo,“ doplnil Hebnar.
Stejně tak je podle něj na zvážení, zda nadále povolovat komerční pronájem parkovacích míst, který si nemohou dovolit senioři či sociálně slabší lidé, u domů, nebo ho povolovat jen na vzdálenějších větších parkovacích plochách.
Množství vyhrazených parkovacích míst v Kroměříži se stále zvyšuje. Počet míst pro osoby s průkazy ZTP a ZTP/P se sice meziročně zvýšil jen o jednotky, vyhrazených placených míst však oproti loňskému roku přibyly více než tři desítky.
„Příkladem může být nové parkoviště ve Francouzské ulici, kde záhy vyrostl doslova les dopravních značek s vyhrazenými parkovacími místy,“ uzavřel Hebnar.