Ty zvýhodní místní s trvalým pobytem, majitele nemovitostí či lidi, kteří zde podnikají. Ostatní budou muset platit. „Cílem není omezení parkování, ale především ochrana potřeb místních obyvatel a zvýšení dostupnosti parkovacích míst,“ uvedl místostarosta Jan Hebnar.

V ulicích Albertova, Francouzská, Rumunská a Nitranská se nachází 888 bytů, podle údajů radnice na ně však připadá pouze 385 parkovacích míst. Řada domácností má přitom více vozidel. Lidé tak na sídlišti parkují všude možně.

Předběžný návrh Kroměříže počítá s tím, že rezidenti by měli parkování pro první auto zdarma a za další by museli platit. Podnikatelé, kteří mají na sídlišti sídlo či provozovnu, by v zóně mohli parkovat, ale také za poplatek.

„Jedná se o prvotní návrh, který se může a pravděpodobně ještě bude měnit. Počítáme i s veřejným projednáním záměru s obyvateli sídliště Zachar II,“ podotkl Hebnar.

Město zároveň připravuje vybudování přes 80 míst pro auta na novém parkovišti v Albertově ulici v okolí bytového domu, který je nazýván Děvín.

Zlín se rozdělí podle barev

Kroměříž je dalším velkým městem ve Zlínském kraji, které se do projektu modrých zón pustilo. Jejich zavedení plánuje také Zlín, termín zatím není jasný. I tady chce magistrát preferovat místní obyvatele, kteří u svého domu nebo sídla firmy budou mít místo zdarma. Platit budou až za druhé a třetí auto. Stejně tak bude pro všechny zpoplatněno parkování jinde ve městě.

„Naším cílem je zvýhodnit občany Zlína s trvalým pobytem před návštěvníky, kteří přijíždějí třeba za prací a často na celý den blokují parkovací místa. Tím snižují jejich dostupnost pro místní. Proto dáváme přednost Zlíňanům, aby mohli snadno a rychle zaparkovat,“ sdělil náměstek zlínského primátora Michal Čížek.

Systém rezidentního parkování bude rozdělený do čtyř zón. V červené (centrum) a žluté (baťovský areál) se bude za parkování platit vždy a cena bude nejvyšší. Zelená kategorie (širší centrum, například Lešetín, Cigánov, Čepkov, Letná, Podvesná, Kúty, Lesní čtvrť, Lazy a další) bude mít prvních 30 až 120 minut zdarma, platit se bude až poté. Modrá zóna (okrajové části města jako Jižní Svahy, Prštné, Podhoří, Vršava, Příluky a další) pak budou mít zpoplatněné parkování například od 17 do 6 hodin.

Každá zóna bude rozdělena na podzóny, v nichž se podmínky mohou měnit. Lidé budou první auto parkovat zdarma, za další se bude platit.

Rožnov pod Radhoštěm chystá modré zóny v lokalitě Jižní město. Na nedávném setkání s občany jim prezentovalo dvě možné varianty a v hlasování vyhrálo zjednosměrnění celého Tyršova nábřeží. Dojde k němu během příštího roku.

„Nejde o hlavní průtah městem, ale cestu, která slouží jen dané lokalitě. Lidé si tudy dnes zkracují cestu, což přináší větší dopravní zatížení,“ konstatoval starosta Jan Kučera. Radnice letos projedná zřízení modrých zón také v dalších místech, jimiž jsou Záhumení, Rybníčky, Písečná, 1. máje a Koryčanské paseky.

Nová koncepce v Uherském Hradišti

Ve Vsetíně funguje od roku 2022 rezidentní parkování v Kolonce, hustě obydlené části centra. Později byly do tohoto systému na žádost místních obyvatel přidány ulice Štěpánská a Dukelská.

„Obyvatelé těchto oblastí si způsob parkování chválí, mají výrazně jednodušší parkování u svého bydliště. Postupně takový způsob zvažujeme zavést v celém městě,“ naznačil vsetínský místostarosta Petr Kudlík.

Podle něj je problematické parkování ve vrchní části sídliště Sychrov, kde není prostor na tvorbu klasických parkovacích ploch. „Nejvýhodnější by zde bylo postavit parkovací dům,“ uvažuje Kudlík. Návštěvníci mohou využít parkování u zimního stadionu, které je po celý den zdarma a nachází se v docházkové vzdálenosti centra.

Uherské Hradiště nyní zvýhodňuje parkování lidí s trvalým pobytem v ulicích Tůně a Stonky. „Na základě pozitivních zkušeností z těchto lokalit plánuje město podle nové koncepce parkování zavádět další rezidentní zóny, a to především v oblastech, které jsou parkováním nejvíce zatížené,“ řekl mluvčí Jan Pášma.

Nejvíce potíží mají řidiči na velkých sídlištích, jako jsou Štěpnice, Mařatice-Východ či sídliště Louky v Jarošově. „Řešení parkování na sídlištích je však dlouhodobě náročné, protože se potýká s nedostatkem prostoru, legislativními omezeními, technickými předpisy, majetkoprávními vztahy i celkovým zahušťováním dopravy,“ dodal Pášma.