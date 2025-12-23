Kromìøíž mìní pravidla parkování u domu, omezuje poèet vyhrazených míst

Autor: skc
  16:22aktualizováno  16:22
Kromìøížská radnice zpøísòuje pravidla pro lidi, kteøí si chtìjí zaplatit parkovací místo u svého bydlištì. Od ledna bude v každé ulici vyhrazeno nejvýše dvacet procent tìchto míst a jeden žadatel si mùže zamluvit místo pro maximálnì dvì auta.
Ve nìkterých kromìøížských ulicích vyrostl doslova les znaèek oznaèujících vyhrazená parkovací místa. Ostatní nemají kde zaparkovat. | foto: Mìsto Kromìøíž

Vedení mìsta pøiznává, že souèasná situace není optimální. „Trochu se to vymklo kontrole, kdy na nìkterých místech ve mìstech byl les znaèek oznaèující vyhrazená parkovací místa. Pro obèany, kteøí si nemohou dovolit za parkování platit, je prakticky nemožné tam zaparkovat,“ øekl místostarosta Jan Hebnar.

Zájemce o vyhrazené parkovací místo musí novì být vlastníkem èi provozovatelem vozu. A místo mùže mít do vzdálenosti 200 metrù od bydlištì nebo sídla firmy.

Vyhrazené parkování pøináší problémy, kromìøížská radnice zpøísní pravidla

„Žadatel také nesmí mít možnost parkovat ve vlastní garáži, na dvoøe èi na pozemku do 300 metrù od bydlištì èi sídla, nesmí mít trvalý pobyt na ohlašovnì, tedy na mìstském úøadì, ani nesmí být dlužníkem mìsta nebo jeho organizací,“ popsal Pavel Zavadil z odboru služeb.

Kromìøíž rozšíøila parkovací zónu v centru mìsta. (øíjen 2024)

Cena za vyhrazené parkovací místo v kromìøížských ulicích zùstává nadále na 20 tisících korun roènì plus správní poplatek tisíc korun.

Zmìny èekají také držitele prùkazù ZTP. Dosud si totiž místo mohli zajistit také jejich pøíbuzní, kteøí pøitom sami žádný handicap nemají. Ti musí nyní splnit více podmínek, napøíklad že žijí ve spoleèné domácnosti a mají stejné místo trvalého pobytu.

Modré parkovací zóny se šíøí celým regionem. Po Zlínu je zavádí i Kromìøíž

„Lidé, kteøí budou žádat o bezplatné vyhrazené parkovací místo, budou muset doložit oprávnìnost svého požadavku, tedy to, že jsou imobilní,“ naznaèil Hebnar. „Pro ZTP bude platit limit na vyhrazení jednoho místa na konkrétní SPZ. Imobilních a tìžce postižených osob se zmìna pravidel nijak nedotkne,“ dodal.

V Kromìøíži je nyní 140 placených vyhrazených parkovacích míst a 200 pro žadatele s prùkazem ZTP èi ZTP/P. Jejich poèet se ovšem stále zvyšuje.

„Pøíkladem mùže být nové parkovištì ve Francouzské ulici, kde záhy vyrostl doslova les dopravních znaèek s vyhrazenými parkovacími místy,“ poznamenal mluvèí radnice Jan Vondrášek.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.