Bouračky, ucpané cesty, nekonečná hledání. Města řeší nedostatek parkovišť

Když letos v lednu řidič v Malenovicích naboural do řady zaparkovaných aut, jeden z vozů přimáčkl a vážně poranil jiného člověka. Oficiálním důvodem bylo neočištěné přední sklo šoféra, příčinu lze však hledat i jinde. Pokud by v této zlínské části byla volná parkovací místa, auta by nemusela parkovat na okraji cesty a k nehodě by nedošlo.

„Auta, která stojí na příjezdu z hlavní silnice, částečně blokují cestu. Není to ideální,“ říká jedna z místních obyvatelek Vladimíra Gerlichová. V rámci revitalizace sídliště přitom před pár lety přibyly desítky parkovacích stání.

„Pár měsíců byla poloprázdná, ale brzy se to zaplnilo. A dnes ve večerních hodinách je nadlidský úkol zaparkovat,“ líčí žena.

Zlínská radnice plánuje postavit v Malenovicích odstavné parkoviště, stát má na konci zastavěné části sídliště. Další by mělo vzniknout na Vršavě, chystá se také parkovací dům v prostoru pod sportovní halou. Připravuje se i systém modrých zón, které by měly parkování zjednodušit. To všechno jsou však zatím plány do budoucna.

Podle mluvčího magistrátu Tomáše Melzera je nejvíce potíží v centru Zlína a právě v oblasti sídlišť.

„Místní obyvatelé nemají kde parkovat a mnohdy dlouho jezdí v okolí svého bydliště, než najdou volné parkovací místo. Problém jsou také poškození vozidel v případě špatné průjezdnosti,“ uvedl Melzer s tím, že nevhodně postavená auta trápí také vozy technických služeb či záchranného systému.

Místa obsazují i dojíždějící a studenti

Zlín už v minulosti vybudoval na Jižních Svazích parkoviště pro dodávky s délkou nad pět metrů, kterým město zakázalo parkovat v ulicích. Parkoviště mohlo vzniknout díky úpravě plochy po zbouraném torzu obchodního domu. „Malenovice takovou možnost nemají,“ uvedl Melzer.

Město sice ještě disponuje volnými plochami, ale zároveň není možné je všechny přebudovat na parkoviště. Přitom ze statistik vyplývá, že počet aut se neustále zvyšuje.

„Zvýšil se také počet dojíždějících vlastními vozidly, kteří parkují v ulicích centra na úkor místních obyvatel a snaží se vyhnout placenému parkování. Dále se zvýšil počet aut na domácnost, na což město Zlín nebylo koncipováno,“ poukázal Melzer a zmínil i problém s parkováním studentů, kteří zabírají místa rezidentům.

Podobné nesnáze řeší i další větší města. V Uherském Hradišti si na nemožnost zaparkovat stěžují obyvatelé velkých sídlišť jako Štěpnice, Mařatice-Východ či Jarošov, Louky.

„Nejen že na sídlištích narůstá počet aut na jednu domácnost, ale roste i neochota parkovat jinde než v těsné blízkosti svého bydliště,“ zmínila vedoucí odboru kanceláře starosty Dagmar Vacková.

Nová místa? Ano, ale na úkor zeleně

Hradiště má nyní rozpracovaný plán systému regulace parkování. Mělo by tak zjistit optimální počet stání, která může budovat při regeneraci sídlišť, ale také upravit podmínky a cenu za parkování a nastavit rezidentní zóny, které budou preferovat parkování místních. Dvě takové už ve městě využívají.

Letos a v příštím roce se chystá také několik projektů, které mají přinést nová stání. Jednou z priorit je rekonstrukce parkoviště Sadová na sídlišti Východ, kde má být přes šedesát míst.

„Stejně jako na sídlišti Východ i jinde ve městě platí a bude platit přímá úměra: nová parkovací místa lze vybudovat jen a pouze na úkor jiného prostoru včetně zelených ploch,“ upozornil starosta Stanislav Blaha.

V Kroměříži částečně situaci pomohl parkovací dům v ulici Velehradská, který město otevřelo před dvěma lety. „Nejprve byl využíván málo, ale v poslední době v něm odstavených vozidel přibývá,“ sdělil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kroměříž také loni vytvořila nová stání Na Lindovce nebo sídlišti Zachar, připravuje plochy pro parkování v ulicích Slovenského národního povstání a Čs. armády či Zborovská a Moravská. Zároveň se zvýšil zájem o celoroční pronájem vyhrazených parkovacích míst. Město také připravuje úpravu systému parkovacích karet pro rezidenty.

Rezidentní systém zavedl rovněž Vsetín. Od loňska platí v centru v části Kolonka, letos jej rozšířil o další ulice a další rozšiřování připravuje. Systém umožňuje místním obyvatelům či podnikatelům koupit si oprávnění parkovat v blízkosti svého bydliště, ale nezaručuje jim konkrétní místo.

Vsetín však řeší problémy i v jiných částech centra i na sídlištích, kde lidé často parkují na zeleni, zákazech stání či přímo v silnici. Radnice si slibuje zlepšení díky nově budovanému parkovacímu domu u nádraží, který pojme 300 aut.

„V centru města nebo nejbližším okolí město nedisponuje volnými plochami, které by se daly vyčlenit na parkování,“ informovala mluvčí radnice Jana Raszková.