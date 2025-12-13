Pátrání po chlapci na Zlínsku je zatím stále neúspěšné, z lesa se policisté stáhli

Autor: mav
  9:52aktualizováno  10:49
Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde chlapec s rodiči žije. Pomáhali jim také kynologové, hasiči či drony. V sobotu zatím další pátrání v lese naplánované není.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

V pátek a přes noc bylo v terénu dohromady více než dvě stě lidí, včetně policistů ze sousedního Jihomoravského kraje. Pátrání v mnohdy členitém a náročném terénu přitom už během dne komplikovala hustá mlha.

„Pátrání pořád probíhá, zatím bez úspěchu. Vyhodnocujeme informace shromážděné v průběhu noci a snažíme se z nich vytěžit maximum,“ sdělila v sobotu ráno iDNES.cz policejní mluvčí Šárka Trnková.

Po vyhodnocení shromážděných stop se policisté rozhodli, že dál propátrávat les není v tuto chvíli důvodné. „V tuto chvíli neplánujeme další rozsáhlejší rojnicové pátrání. Aktuálně probíhají menší pátrací akce na základě obdržených podnětů,“ doplnila policejní mluvčí.

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policisté v noci propátrali několik oblastí, včetně okolí Halenkovic. „Patnácti jednotkami nám pomáhali hasiči, v terénu byli psovodi, kynologové, využívány byly drony i termovize. Pátrání stále probíhá také přímo ve Zlíně, kde byly posíleny hlídky,“ uvedla mluvčí.

Při odchodu z domu měl chlapec na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Měří zhruba 140 až 150 centimetrů. Má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, je hubený a má nápadně plné rty.

Pátrání po ztraceném chlapci na Zlínsku komplikuje hustá mlha a náročný terén

Maminka chlapce Soňa Hejhalová sdílela na sociálních sítích Markovu fotografii v bundě, ve které odešel. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ napsala.

Zda Marek skutečně nastoupil do autobusu a odjel do Zlína, nebo zůstal v Halenkovicích, zůstává nejasné. Policisté sice obdrželi od lidí řadu informací o tom, kde se měl ve čtvrtek ráno pohybovat, často však byly protichůdné.

Obec dobrovolníky koordinovat nebude

Nejen obyvatelé Halenkovic vyjadřují rodině na sítích účast. Vedení obce dalo na své stránky už ve čtvrtek večer výzvu, aby lidé prohledali své nemovitosti, kůlny či stodoly pro případ, že by se chlapec v některém z neobydlených objektů ukrýval.

„V neobydlených objektech by se zdržovat neměl, v tuto chvíli by měly být řádně prohledány majiteli, policií i hasiči. Ale nikdo neví. Jestli se schovává schválně, je možné, že se přesouvá,“ zauvažoval starosta obce Roman Kedruš. „Nyní už není jisté ani to, že z Halenkovic odjel,“ dodal.

Vedení obce je s policií v nepřetržitém kontaktu a čeká na další pokyny.

„Dobrovolníky organizovat nebudeme, není to v našich silách, abychom lidem vysvětlovali, kam jít. Na stránkách obce jsme však po domluvě s policií nově zveřejnili zatím méně prozkoumané oblasti, kde případným dobrovolníkům doporučujeme dál pátrat,“ řekl iDNES.cz v sobotu dopoledne starosta.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku. (12. prosinec 2025)
Desítky policistů a hasičů se zapojily do pročesávání okolí Halenkovic na Zlínsku. Pátrají po ztraceném dvanáctiletém chlapci. (12. prosinec 2025)
11 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

13. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  12:42

Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Dispečink Hasičského záchranného sboru

Už nejen zdravotníky, ale také hasiče a případně policisty si nově mohou zavolat lidé v nouzi skrze mobilní aplikaci Záchranka. Nabízí na výběr dvě čísla: 155 a linku 112. Pokud v konkrétní situaci...

13. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je oscarový ranař Will Smith omilostněn? Po Já, legenda 2 se chystají i noví Muži v černém

Will Smith ve filmu Král Richard: Zrození šampiónek

Být hollywoodskou hvězdou bývá nevděčné a v posledních letech se rozmáhá nešvar dokonce i s tamním vyhnanstvím. Johnny Depp vyhlíží comeback v dalších Pirátech z Karibiku a autor nejslavnější facky...

13. prosince 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve sklárně na Litoměřicku se vylilo sklo z pece. Požár způsobil milionovou škodu

Požár v areálu firmy obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Z pece vylité roztavené...

U požáru kabeláže zasahovali v noci hasiči v areálu sklárny v Dobříni u Roudnice nad Labem. Z pece se tam vylilo roztavené sklo, které následně způsobilo požár. Hasiči oheň uhasili s pomocí...

13. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Jeden hovor může zachránit život. Linka je ale už teď přetížená, počet volání o pomoc roste

Ilustrační snímek

Předvánoční období bývá pro seniory nejtěžší dobou roku. Roste počet hovorů o úzkosti, depresi i či ztrátě smyslu života a Linka seniorů je už nyní na hraně kapacity. Elpida proto spouští sbírku,...

13. prosince 2025  11:32

Ústí nad Labem získalo dotaci na vznik řemeslných dílen, vyjdou na 80 milionů Kč

ilustrační snímek

Ústí nad Labem získalo dotaci od ministerstva životního prostředí na vybudování moderních řemeslných dílen. Budou v budově bývalých jeslí na Střekově. V součtu...

13. prosince 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  16:04

Liberec chce pro úředníky koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku Kooperativy

Liberec chce pro ĂşĹ™ednĂ­ky koupit za 44 milionĹŻ korun bĂ˝valou poboÄŤku Kooperativy

Liberec chce koupit za 44 milionů korun bývalou pobočku pojišťovny Kooperativa v horním centru města. Magistrát plánuje, že ji využije pro úředníky. Zda město...

12. prosince 2025  16:04,  aktualizováno  13. 12. 11:27

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

13. prosince 2025  11:24

Na lidickém pietním území pokračuje restaurování základů Horákova statku

ilustrační snímek

Na pietním území v Lidicích na Kladensku pokračuje restaurování základů Horákova statku. Úpravy za dva miliony korun by měly být hotové příští rok v září,...

13. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  9:45

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické radnici

Liberec pĹ™ipravuje poslednĂ­ etapu vĂ˝mÄ›ny oken v historickĂ© radnici

Liberec připravuje poslední etapu výměny oken v historické budově radnice z konce 19. století, jež je národní kulturní památkou. Obměna a repase 54 vitrážových...

13. prosince 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.