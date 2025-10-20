Myslivec slézal z posedu, uklouzl a nemohl vstát, noc strávil v kukuřičném poli

Autor: jar
  15:02
Velmi chladnou noc musel strávit sám v kukuřičném poli myslivec u Tlumačova na Zlínsku. Ten totiž při slézání z posedu uklouzl, spadl a nemohl vstát. Hledali ho policisté na terénních čtyřkolkách a na koních, zapojil se i vrtulník. Nakonec jej vystopoval policejní pes, belgický ovčák Kid.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ve čtvrtek brzy ráno přijal operační důstojník oznámení o pohřešování staršího muže, který se předešlého odpoledne vydal k posedu do lesa u Tlumačova, ale domů se už nevrátil.

Policejní pes Kid vypátral ztraceného myslivce u Tlumačova na Zlínsku. (16. říjen 2025)

Policisté spustili pátrací akci. Do terénu vyrazily hlídky z Otrokovic i dalších obvodních oddělení, policisté několika oddělení a s různými dopravními prostředky – na čtyřkolkách i na koních, pátrali také z vrtulníku.

Hrdinou se však stal belgický ovčák Kid vedený Romanem Šimoníkem.

„Psovod nejprve u lesa vypátral opuštěné auto, kterým muž odjel z domu. Uvnitř nikdo nebyl. Po chvíli zachytil Kid pachovou stopu a spolu se svým pánem a jedním z členů mysliveckého sdružení se pustili do nesnadného a podmáčeného terénu,“ popsala začátek pátrání policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Chlupatý parťák běžel přes močály, lesem a kukuřičným polem, kde zhruba po 300 metrech zalehl u pušky a dalekohledu.

Myslivec se ztratil v lesích na Frýdecko-Místecku, přes resuscitaci zemřel

Pak uběhl ještě několik metrů v náročném terénu, až začal štěkat. „Jeho znamení bylo jasné, hledaného muže našel. Nezbývalo než doufat, že živého,“ uvedla mluvčí.

V kukuřičném poli bezvládně ležel hledaný muž – vyčerpaný a promrzlý, ale živý a nyní už i šťastný. Po dlouhých patnácti hodinách ho konečně někdo našel.

Myslivec vysvětlil, že uklouzl, spadl a nedokázal se už zvednout. Zůstal sám, bez možnosti přivolat pomoc, protože si mobilní telefon nechal v autě.

Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku

„Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení poskytli muži předlékařské ošetření, zabalili ho do izotermické folie, která zajišťuje tepelný komfort, a přenesli ho k vozidlu, kde už čekali záchranáři, kteří muže vyšetřili a převezli do nemocnice,“ dodala Kozumplíková.

Senior neutrpěl vážnější zranění. Větším problémem byla nízká noční teplota, která se pohybovala kolem čtyř stupňů. „Byl hlavně velmi silně podchlazený. Po zajištění na místě byl převezen na urgentní příjem nemocnice. Při pádu utrpěl zhmoždění dolní částí zad a pánve,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Půjdu se zbraní na úřad vlády, vyhrožoval muž. Soud mu uložil tři roky vězení

Pavlu Matějnému, který podle obžaloby loni na sociální síti vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se střelnou zbraní půjde na úřad vlády, soud uložil tři roky vězení. Muže...

20. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Bazén na Kraví hoře v Brně otevřel po téměř čtyřměsíční opravě za 10 milionů Kč

Krytá plavecká hala na Kraví hoře v Brně je ode dneška po téměř čtyřech měsících opět v provozu. V polovině října tam skončila jedna z největších rekonstrukcí...

20. října 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Les kolem vrchu Chlum na kraji Plzně doplní chata, fitness, traily i herní prvky

Příměstský rekreační les na vrchu Chlum na okraji Plzně projde velkou proměnou. Bude tam moderní turistická chata u památkově chráněné rozhledny, pohádková...

20. října 2025  14:18,  aktualizováno  14:18

Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Velmi krkolomnou cestu pro zapomenutou nabíječku od mobilu zvolil o víkendu mladík v Brně. Do bytu přítelkyně se uprostřed noci vydal po lešení, čímž vyděsil jednu z obyvatelek bytového domu....

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cizinec na Invalidovně kopl zlostí do metra a upadl. Souprava ho málem uvláčela

Za nedělním večerním omezením provozu metra linky B stojí podle vyšetřování policie čtyřicetiletý cizinec, který pod vlivem alkoholu kopl po vystoupení do právě stojícího vlaku. Vlivem opilosti však...

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je...

20. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: České vědecké experimenty, které míří na ISS

20. října 2025  15:52

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Projekty a týmy, které míří na ISS

20. října 2025  15:48

Brněnský Festival Radosti představuje divadelní tvorbu pro děti a mládež

Divadelní tvorbu pro děti a mládež představuje ode dneška do neděle brněnský Festival Radosti. Pořádající Divadlo Radost na akci pozvalo účinkující z několika...

20. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Turnov nakoupil levněji elektřinu i plyn, náklady za energie mu klesnou o pětinu

Čtrnáctitisícový Turnov v Českém ráji pro následující dva roky nakoupil levněji elektřinu i plyn. Místostarosta Jan Lochman (PROTO) odhaduje, že městu se díky...

20. října 2025  14:08,  aktualizováno  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Porodnice v Rychnově má na konci roku skončit, gynekologie a dětské zůstanou

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou by měla skončit k 31. prosinci. Navazující obory jako gynekologie a dětské oddělení chce kraj v nemocnici...

20. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kubovi vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a...

20. října 2025  14:01,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.