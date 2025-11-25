Policie odložila případy zlínského zastupitele Sekuly. Neprokázala mu trestný čin

Milan Libiger
  10:22
Policie odložila dva případy zlínského zastupitele Pavla Sekuly, který byl zvolený za SPD a dnes je nestraník. V prvním byl obviněný z přečinu porušení povinností při správě cizího majetku. Druhý případ se týkal podezření z podplácení. Ani v jednom mu nebyl prokázán trestný čin, zjistila redakce iDNES.cz.
Fotogalerie1

Zlínský zastupitel Pavel Sekula | foto: Jan SalačMAFRA

Přečinu porušení povinností při správě cizího majetku se měl Sekula dopustit tím, že 165 tisíc korun z Bytového družstva Podlesí, jehož byl předsedou, použil na kampaň před komunálními volbami v roce 2022. Měl za ně nakoupit billboard, reklamní plachtu, zaplatit roznášku propagačních materiálů nebo reklamu na Facebooku. To vše kvůli referendu, které připravoval před volbami. Jedna z otázek se týkala i družstva, nakonec od něho ale upustil.

„Členové představenstva i kontrolní komise běžně tolerovali praxi, kdy ne všechny výdaje, které byly v rámci bytového družstva mimo stanovený limit vynaloženy, byly předloženy ke schválení i dalším členům představenstva,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Proč tak zástupci bytového družstva činili, nelze určit,“ doplnila.

Zastupitel Sekula se stížností brání trestnímu stíhání. Jde o osobní mstu, říká

Podle policistů bytové družstvo dostatečně nechránilo svá práva. „Navíc není možné jednoznačně uzavřít, že výdaje byly vynaložené pouze ve prospěch podezřelého muže a bytové družstvo z nich tedy nemělo žádný užitek,“ poznamenala Kozumplíková.

Policejní komisař případ odložil, protože podle něj nejde o podezření z trestného činu. Z usnesení podle Sekuly vyplývá, že jednal ve prospěch bytového družstva, s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou k Bytovému družstvu Podlesí.

„Policie udělala banální přehmaty“

Podle Sekuly, jemuž by hrozily v případě uznání viny až dva roky vězení, bylo trestní oznámení podáno účelově některými členy družstva, s nimiž je ve sporu. Přístup policie považuje za neprofesionální a tvrdí, že ho neměla vůbec obvinit.

Předvolební kampaň z peněz bytového družstva? Zlínský zastupitel čelí vyšetřování

„Policie se dopustila několika banálních přehmatů, které jí byly vyčteny okresním státním zastupitelstvím. Proto bylo obvinění zrušeno,“ řekl Sekula, který od začátku případu trvá na tom, že žádné peníze družstva na předvolební kampaň nepoužil. Podle něho si policie nezajistila všechny důkazy, například e-mailové zprávy, které hovořily v jeho prospěch. Proto chce vůči ní podniknout právní kroky.

Druhý případ se týkal nahrávky, na níž na schůzi družstva loni v únoru pronesl slova o tom, že používal peníze na činnosti, které nebyly v souladu s trestním právem. Sekula na ní vysvětluje, že by měl jako šéf družstva dostat finanční náhradu půl milionu korun za to, že vydal své peníze a čas v zájmu družstva.

Korec je lhář, hlásal Sekula. Přeborník v převracení informací, odvětil mu

„Je poněkud problematické prokazovat, na co ty prostředky byly využity, protože jistě chápete, že to nebylo na činnosti, které by byly v souladu s trestním právem. Ale jsme v ringu bez rukavic, doslova a do písmene,“ řekl na nahrávce.

Kriminalisté Sekulu podezřívali z podplácení. „V průběhu prověřování zajistili výpovědi zainteresovaných osob, prověřili aktivity muže, jeho majetkovou situaci a další okolnosti, jež by mohly přispět k objasnění věci. Provedeným prověřováním se nepodařilo prokázat, že se trestný čin stal,“ sdělila Kozumplíková.

„Ukázalo se, že jsem čestný a poctivý člověk a pracoval jsem v zájmu bytového družstva,“ řekl Sekula.

20. června 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

V pronásledovaném BMW si osádka prohodila místa

Netradiční případ pronásledování ujíždějícího vozidla se odehrál na Litoměřicku. Členové posádky auta si během akce prohodili místa, aby za volantem neseděl šofér s několika zákazy řízení. Zároveň...

25. listopadu 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Olomouc má interaktivní mapu sledující historické proměny města

ilustrační snímek

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci spustila mapovou aplikaci s názvem Proměny Olomouce v čase, která zachycuje vývoj města za téměř čtyř století. Zájemci...

25. listopadu 2025  10:06,  aktualizováno  10:06

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Dny prevence zraku 2025: Rekordní účast i první využití AI. Policisté, strážníci a záchranáři si nechali zkontrolovat zrak přímo na pracovišti

25. listopadu 2025  11:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výzkum: Třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu

ilustrační snímek

Téměř třetina českých zaměstnanců velmi často pracuje i mimo pracovní dobu, řeší hlavně e-maily, zprávy a telefonáty. Výzkum týmu IRTIS z Fakulty sociálních...

25. listopadu 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Okružní vyhlídkové jízdy jsou taxislužba, potvrdil definitivně Ústavní soud

ilustrační snímek

Společnosti, které nabízí okružní vyhlídkové jízdy po pražských pamětihodnostech, lze považovat za provozovatele taxislužby, potvrdil Ústavní soud (ÚS)....

25. listopadu 2025  9:41,  aktualizováno  9:41

Mladá generace překvapuje: místo volnosti volí vlastnictví. A často už ne kvůli bydlení, ale pro investici

25. listopadu 2025  11:06

Chrudim od příštího školního roku ruší spádové obvody základních škol

ilustrační snímek

Chrudim od příštího školního roku ruší spádové obvody svých základních škol. Chce tím zabránit účelovému přepisování trvalého bydliště dětí s cílem, aby se...

25. listopadu 2025  9:24,  aktualizováno  9:24

Dotační podporu pro vesnické prodejny v Karlovarském kraji dostane 11 obchodů

ilustrační snímek

Zájem o podporu vesnických prodejen z programu Obchůdek 2021+ v Karlovarském kraji klesá. V letošním roce získá dotaci pouze 11 provozovatelů. Kraj tak...

25. listopadu 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

25. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

GALERIE: Staromák má nový vánoční strom! Rozsvícení proběhne v sobotu, kdy začnou i trhy

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazil v noci vánoční strom z Jiřetína pod...

V noci na dnešek na Staroměstském náměstí usadili a vztyčili vánoční strom. Během dopoledne proběhlo jeho zdobení. Slavnostní rozsvícení se uskuteční v sobotu. Smrk, který pochází z Děčínska, měřil...

25. listopadu 2025  10:50

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh

ilustrační snímek

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Většinou po solení zůstávají na vozovkách jeho rozbředlé zbytky, ve výše položených oblastech...

25. listopadu 2025  9:14,  aktualizováno  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.