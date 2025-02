Starostové se bojí likvidace malých škol. Pod protestem je tisíc podpisů

„Jde o likvidaci malých škol. Náklady se zásadním způsobem přenáší na obce,“ řekl Vrba. „Stát sice říká, že to vyrovná ‚RUDem‘ (rozpočtovým určením daní, které se má změnit – pozn.red.), ale my máme i tak propad,“ doplnil.

Sdružení měst a obcí ČR zveřejnilo kalkulačku, kde si mohou samosprávy spočítat, kolik peněz by mohly dostat v rámci nového RUD, a pak to srovnat s náklady na nepedagogické pracovníky.

„Pokles finančních prostředků bude v našem případě 15 procent, což je asi 400 tisíc korun,“ zmínil Vrba. „Museli bychom to vzít z investic, takže bychom třeba spravili o něco méně chodníků,“ uvažuje.

Stát sice uklízečkám a kuchařkám zvedl platy, ale závazek převedl právě na obce. Rozpočtové určení daní se rozděluje mimo jiné podle počtu obyvatel i žáků, ale jeho nová podoba není ještě schválená. To je další věc, která starostům vadí.

Změna se má odehrát naráz schválením nového školského zákona a zákona o RUD, což by mělo být v dubnu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přitom už na webu změnu prezentuje jako hotovou věc.

„Nový model si klade za cíl zajistit férovější rozdělení peněz, zvýšit stabilitu financování pedagogické i nepedagogické práce a posílit autonomii obcí a krajů při správě jimi zřizovaných škol a školských zařízení,“ uvádí resort.

Starostům vadí přístup ministerstva

Starostové už koncem roku napsali premiérovi Petru Fialovi (ODS) otevřený dopis, ve kterém vyjádřili pochybnosti o novém systému financování. K dnešku se k němu připojilo přes tisíc starostů z celé země. Teď mu píší opět kvůli přístupu ministerstva školství.

„Předčasné zveřejňování informací o změnách, které ještě neprošly legislativním procesem, oslabuje důvěru ve státní instituce,“ uvádí se v dopise, který sepsali starostové Luhačovic Marian Ležák (nez.) a Bojkovic Petr Viceník (ODS).

Sdružení místních samospráv spustilo online petici s cílem dosáhnout zamítnutí návrhu v této podobě a jeho řádného projednání ve standardním připomínkovém řízení.

Hejtmani jednali i s prezidentem

„Je to špatná cesta, takto se školství neřídí. Doplatí na to regiony, které podle ‚RUDu‘ nemají příspěvky na takové úrovni, aby to dokázaly finančně pokrýt,“ podotkl hejtman Radim Holiš (ANO), který je předsedou Asociace krajů ČR. Podle něj jsou všichni hejtmani proti, stejně jako školské odbory. Nedávno o tom asociace jednala s prezidentem Petrem Pavlem.

Holišovi vadí i přístup ministerstva školství. „Kdybych napsal, že něco udělám, a ještě jsem to neměl schválené na zastupitelstvu, tak se budu stydět,“ sdělil Holiš.

„Ministr školství rozumí obavám samospráv ohledně změn ve financování nepedagogických pracovníků ve školách,“ reagovala mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová.

„Ujišťuje však, že plánovaný převod financování je podmíněn navýšením podílu sdílených daní pro obce a kraje, které školy zřizují. Díky tomuto opatření by měly mít samosprávy dostatek prostředků k pokrytí mzdových nákladů,“ vzkázala.

Do kraje přijede ministr Bek

Obce mají dostat v rámci RUD na poslední čtyři měsíce letošního roku 7,6 miliardy a kraje 3,4 miliardy korun. To je dohromady třetina nákladů na nepedagogické pracovníky, které stát ročně vynakládal. V roce 2026 to má být 32,4 miliardy (22,2 miliardy pro obce a 10,2 miliardy pro kraje), v čemž je i tříprocentní meziroční navýšení.

Prezentaci na webu ministerstvo vysvětluje tím, že v lednu rozjelo rozsáhlou komunikační kampaň, aby byla reforma lépe pochopena. Součástí jsou i schůzky se zástupci škol a obcí. Příští týden by měl ministr Mikuláš Bek (STAN) přijet do Zlínského kraje, kde se setká se starosty.

„Je úkolem ministerstva včas o svých záměrech informovat jak laickou, tak odbornou veřejnost. Diskusi před samotným zavedením změn považujeme naopak za žádoucí, nikoli špatnou, jak poukazují autoři dopisu,“ sdělila mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková. „Pan premiér nicméně obavy samospráv bere vážně,“ sdělila.

Kvůli chystaným změnám není jednotná ani vládní koalice. Lidovci oznámili, že pokud se ministrovi nepodaří paniku v regionech uhasit, pro zákon hlasovat nebudou. Někteří mluví o tom, že by bylo vhodnější vše o rok odložit.