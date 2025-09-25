Kroměříž chystá opravu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka

Autor: jar
  13:02aktualizováno  13:02
Kroměřížská radnice podpoří obnovu zchátralého volnočasového areálu Pionýrská louka. Vlastní jej Zlínský kraj a chystá jeho rekonstrukci. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci na obnově památkově chráněného areálu mezi městem a krajem.
Pro Maxmiliánův dvůr, který je součástí Podzámecké zahrady, se kdysi vžilo...

Pro Maxmiliánův dvůr, který je součástí Podzámecké zahrady, se kdysi vžilo pojmenování Pionýrská louka. (duben 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Kroměříž chce od kraje získat takzvanou Pionýrskou louku, která je součástí...
Obnova areálu Pionýrská louka v Kroměříži má začít v roce 2026. Stávající...
Kroměříž chce od kraje získat takzvanou Pionýrskou louku, která je součástí...
Kroměříž chce od kraje získat takzvanou Pionýrskou louku, která je součástí...
11 fotografií

Pionýrská louka, někdejší Maxmiliánův dvůr, je součástí Podzámecké zahrady, která je stejně jako arcibiskupský zámek a Květná zahrada zapsaná na seznamu UNESCO.

Louku spravuje krajská Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, využívají ji i další kroměřížské školy a někteří sportovci. Stav areálu je neutěšený, v posledních letech se nedělaly žádné zásadní opravy.

„Naším cílem je obnova funkčnosti areálu tak, abychom neohrozili jeho historický ráz, ale abychom v něm zároveň vytvořili zázemí pro sportovní i kulturní akce pro občany i školy,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Kroměříž chystá volnočasový areál ve Vážanech a opravu Pionýrské louky

Proměna má začít příští rok, předpokládané náklady jsou přes 65 milionů korun. Kroměříž zaplatí deset procent, maximálně však sedm milionů korun.

V areálu se nacházejí tři zchátralé volejbalové kurty, letité hokejbalové hřiště a dva nefunkční tenisové kurty. Mezi volejbalovými hřišti a historickým oplocením jsou umístěny mobilní buňky zázemí, které jsou ve špatném stavu.

Vedle hřišť je asfaltová běžecká dráha na 100 metrů, na kterou navazuje běžecký okruh nepravidelného tvaru. Uvnitř něj je travnatá plocha, která má sloužit pro závody koní, fotbal, lukostřelbu či rybářské závody.

Maxmiliánův dvůr byl dokonalý statek, dnes chátrá a připomíná pionýry

Mezi objektem Maxova dvora a oválem je dráha s doskočištěm pro skok daleký, v severním rohu pak je plocha pro vrh koulí. Mezi stromy u Maxova dvora se nachází výběh pro koně.

Pro Maxmiliánův dvůr, který je součástí Podzámecké zahrady, se kdysi vžilo pojmenování Pionýrská louka. (duben 2022)
Kroměříž chce od kraje získat takzvanou Pionýrskou louku, která je součástí Podzámecké zahrady. (duben 2022)
Obnova areálu Pionýrská louka v Kroměříži má začít v roce 2026. Stávající objekty budou zbourány. Místo nich vyroste nová budova se zázemím. Novou podobu zachycuje vizualizace. (září 2025)
Kroměříž chce od kraje získat takzvanou Pionýrskou louku, která je součástí Podzámecké zahrady. (duben 2022)
11 fotografií

Záměr počítá s demolicí stávajících objektů. Místo nich bude postavena nová zděná budova se zázemím. Počítá se s vybudováním nového hřiště s umělým povrchem pro hokejbal či lakros.

Místo tří volejbalových hřišť vzniknou dvě multifunkční plochy s umělým povrchem vhodná pro volejbal, nohejbal či badminton.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Případ žalobce z Přerova obžalovaného za anabolika projedná soud v Olomouci

Případem žalobce z Okresního státního zastupitelství v Přerově obžalovaného v kauze distribuce anabolik se bude zabývat olomoucký okresní soud. Do Olomouce se...

25. září 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Třebíč chce do dvou let zřídit další parkoviště u koupaliště Polanka

Třebíč chce do dvou let u koupaliště Polanka postavit nové parkoviště. Současné nestačí, jak ukázal letní provoz modernizovaného koupaliště, řekl dnes...

25. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Brněnské městské části chtějí pořídit kroje, usiljí o rozvoj krojovaných akcí

Tradice krojovaných akcí v Brně zažívá v mnoha městských částech rozkvět. Vedení radnic, folklorních spolků či organizátoři akcí usilují o rozšíření aktivit,...

25. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

OKD si nechala udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a...

25. září 2025  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Huawei a Nemocnice Čung-šan zahájily globální ukázkový projekt inteligentního zdravotnictví

25. září 2025  16:16

Jihomoravský filmový fond letos nemohl dát filmařům žádné peníze

Jihomoravský filmový fond letos nemohl filmařům uvolnit žádné peníze kvůli tomu, že ministerstvo financí považuje existenci tohoto nadačního fondu zřízeného...

25. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou několika obcí na Mělnicku. Přibudou dvě nádrže, hotovo by mělo být příští rok. Celková...

25. září 2025  14:38,  aktualizováno  14:38

5 tyrolských ledovců zahajuje zimu s novými lanovkami a cvičným svahem pro začátečníky

25. září 2025  16:08

V Olomouckém kraji začala topná sezona, někde lidé zaplatí méně než vloni

Po úterním prudkém ochlazení zahájila topnou sezonu většina velkých dodavatelů tepla v Olomouckém kraji. Jako první se mohli u radiátorů ohřát lidé z centrálně vytápěných bytů na severu regionu,...

25. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT 2025 bude největší ve své historii, představí téměř osm set značek

25. září 2025  15:55

Včera se konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:52

Včera e konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.