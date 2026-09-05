Pitín proměnil rodný dům arcibiskupa Matochy, vznikla v něm i expozice

Jana Fuksová
  10:12aktualizováno  10:12
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V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum....

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum. (září 2026) | foto: obec Pitín

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum....
V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum....
Arcibiskup Josef Matocha. V jeho rodném domě v Pitíně vzniklo muzeum a...
Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku
5 fotografií
Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Josef Karel Matocha, kterého komunistická moc v 50. letech minulého století nezákonně internovala, se narodil v Pitíně v roce 1888 v domě číslo popisné 59. Nyní zde vznikla expozice a komunitní centrum, které nese jeho jméno. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 5. září.

Matocha byl významnou osobností české katolické církve. V Pitíně strávil své dětství, chodil do zdejší obecné školy, vysvětil místní kostel a také je zde pochovaný. Jeho rodný dům se nyní podařilo obci obnovit.

„Když jsme před šesti lety dostali nabídku na odkoupení domu, blížilo se výročí úmrtí arcibiskupa Matochy. Cítili jsme k němu velkou úctu, chtěli jsme jeho osobnost připomenout. Jednotně jsme se domluvili, že usedlost koupíme,“ popsal starosta obce Michal Vrba.

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum. (září 2026)
V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum. (září 2026)
V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum. (září 2026)
Arcibiskup Josef Matocha. V jeho rodném domě v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum.
5 fotografií

Tehdy ještě zastupitelé netušili, co zde nakonec vznikne. Rekonstrukce interiérů, instalace stálé expozice, pořízení audiovizuální techniky a administrativa se nakonec vyšplhaly na celkovou částku 1,5 milionu eur (36 milionů korun).

Venkovská usedlost se tak proměnila v centrum s muzeem a zároveň společenskými prostory pro setkávání a pořádání menších kulturních akcí. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu během celodenního programu.

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„Od začátku jsme říkali, že nechceme opravit dům, jednou za čas jej odemknout návštěvníkům a zase zavřít,“ vysvětlil starosta. Největší poctou Josefu Karlu Matochovi podle něj bude, když bude tento dům znovu žít.

„Když sem přijdou děti, budou se tady setkávat naši lidé, spolky nebo rodáci a zároveň každý návštěvník pochopí, kdo se tady narodil a čím byl jeho život výjimečný.“ Velkou část nákladů pokryla dotace, partnerem obce Pitín byla slovenská obec Horné Srnie.

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum. (září 2026)

Návštěvníci uvidí například původní kuchyni, ve které Matocha vyrůstal po boku dalších deseti sourozenců, a některé předměty spojené s jeho životem. Součástí expozice jsou i dobové fotografie a dokumenty, ale také moderní audiovizuální prvky.

Matocha měl ke své rodné obci silný vztah, přestože po dokončení obecné školy odešel studovat arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a následně Gregoriánskou univerzitu v Římě. Na kněze byl vysvěcen v šestadvaceti letech v roce 1914.

Byl kaplanem vojenské nemocnice v Ružomberku, působil na církevních školách na Slovensku, přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a byl také děkanem fakulty.

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Olomouckým arcibiskupem se stal v březnu 1948. Komunisté později začali zvyšovat tlak na katolickou církev, v roce 1949 zavřeli do domácího vězení pražského arcibiskupa Josefa Berana. Ke stejnému oříznutí od veřejného života se schylovalo i u Matochy.

„Počátkem roku 1950 byl požádán o podepsání slibu věrnosti socialistickému zřízení, souhlasil však jen za podmínky, že budou propuštěni nezákonně věznění kněží a povolena náboženská svoboda. Tím prakticky odmítl přisluhovat režimu,“ připomíná obec.

V domácím vězení v bytě v arcibiskupském paláci v Olomouci byl Matocha vězněný od Velikonoc v roce 1950 až do své smrti v roce 1961. Jednou z mála povolených návštěv bylo svěcení opraveného kostela v Pitíně v roce 1951.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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