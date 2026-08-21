Pitné vody je ve Zlínském kraji i přes dlouhé sucho podle hejtmanství dost

Sucho, se kterým se v poslední době potýká také Zlínský kraj, se v regionu projevuje především na menších vodních tocích. Významné zdroje povrchových ani podzemních vod však zatím výrazněji zasaženy nejsou, uvedl v dnešní tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Zásobování obyvatel kraje pitnou vodou podle zástupců hejtmanství v tuto chvíli není ohroženo.
"Situaci bedlivě sledujeme. Máme zpracovaný Plán sucha Zlínského kraje, který obsahuje opatření pro zajištění dostatku vody k pokrytí základních potřeb společnosti i pro zmírnění negativních dopadů sucha na životní prostředí a hospodářskou činnost. V případě potřeby jsme připraveni svolat také Komisi pro sucho Zlínského kraje," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO). Zadržování vody v krajině hejtmanství dlouhodobě podporuje dotačními programy.
Plán sucha Zlínského kraje stanovuje 18 významných zdrojů povrchové a podzemní vody. Mezi hlavní povrchové zdroje patří vodárenské nádrže Ludkovice, Koryčany, Bojkovice, Slušovice nebo Karolinka. Významnými podzemními zdroji jsou jímací území Kvasice, Polešovice, Ostrožská Nová Ves, Hulín a Kudlovice. Pro každý z těchto zdrojů je stanoven místní směrodatný limit, jehož dosažení signalizuje možné ohrožení schopnosti zdroje pokrývat požadované odběry vody. "V současnosti nemáme informace o tom, že by některý z těchto významných zdrojů na území našeho kraje tohoto limitu dosáhl," doplnila Prchlíková.
Komise pro sucho Zlínského kraje byla ustanovena v roce 2021. Jejími členy jsou zástupci kraje, Povodí Moravy, Českého hydrometeorologického ústavu, Ředitelství vodních cest ČR a také policie, hasičů a hygieniků. "V případě nedostatku vody může komise přijímat opatření k jejímu efektivnímu využívání. Přednost přitom mají základní a strategické služby a zásobování obyvatel pitnou vodou. Následují například živočišná výroba a další hospodářské a ostatní využití," uvedl Vandík.
Na některých místech kraje už místní úřady kvůli suchu přistoupily k omezením. Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků, a to do odvolání, vydaly úřady v Kladerubech, Zubří a Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku a v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. V Kateřinicích na Vsetínsku je do konce září omezeno také odebírání vody z veřejného vodovodu.
Významným zdrojem pitné vody pro Zlínský kraj se má v budoucnu stát přehrada u Vlachovic na Zlínsku, jejímž investorem je Povodí Moravy. Pokračuje proces EIA, tedy posuzování vlivů stavby na životní prostředí, a souběžně též projektová a povolovací příprava. Výstavba vodního díla by mohla začít v roce 2029. Uvedení do provozu se předpokládá přibližně o pět let později.