Zlín vybírá více pokut za parkování. Nepoctivce odhalí auto s kamerami

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Vůz zlínských technických služeb má na střeše čtyři kamery, dvě na každé straně. Pomalu projíždí Hradskou ulicí, v níž jsou podélná i příčná parkovací stání. A taky automaty na placení. Kamery snímají registrační značky aut a v reálném čase pomocí počítače zjišťují, kteří řidiči zaplatili a kteří ne.
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...

Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen...
8 fotografií

Informace o hříšnících systém odesílá městské policii k vyřešení.

„Musím jet rychlostí maximálně 45 kilometrů za hodinu, aby kamery stíhaly čitelně snímat registrační značky,“ říká řidička Vladimíra Vlčková.

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Vedle volantu má umístěný monitor, který je rozdělený na pět částí. Čtyři patří záběrům z jednotlivých kamer. Když snímají zaparkované vozy, jejich registrační značky v záběru zčervenají. Na páté části obrazovky je výsek mapy, na níž je vidět, kudy auto technických služeb právě projíždí.

Ve Zlíně je aktuálně 789 placených parkovacích míst na cestách, které nejsou za závorou. „Všechna místa zvládnu projet za hodinu, někdy za dvě hodiny. Záleží na tom, jak hustý je silniční provoz,“ přiblížila Vlčková.

Dospělí na kamery nereagují, děti občas zamávají

Technické služby nový systém kontroly parkování začaly na zkoušku používat loni na podzim. Ve stálém provozu ho mají od začátku letošního roku.

„Zkušenost s ním mám zatím jenom dobrou,“ sdělila Vlčková, jejíž povinností je systém zapnout a vypnout. O nic jiného se starat nemusí. V kufru auta je počítač, který ihned zkontroluje, zda mají řidiči zaplaceno.

„Technické služby pouze sbírají data, neprovádí jejich vyhodnocování a nedávají za přestupky pokuty,“ nastínil ředitel technických služeb Jakub Černoch.

Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026)
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026)
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026)
Technické služby Zlín kontrolují ve speciálním autě parkování ve Zlíně. (březen 2026)
8 fotografií

„Počítač v autě se v reálném čase doptává naší databáze, jestli má registrační značka přiřazenou platbu, nebo nemá. Podle toho vyhodnocuje, jestli má záznam postoupit městské policii k vyřízení, protože jde o podezření z přestupku, nebo ho smazat,“ doplnil.

Lidé na auto s kamerami v ulicích příliš nereagují. Jenom děti do kamer občas zamávají.

Když ho ale technické služby prezentovaly, na sociálních sítích lidé reagovali i negativně. Vadilo jim, že jsou ve městě pod dohledem dalších kamer.

Problémy s dopravou ve Zlíně se vyřeší, když tam lidé nezaparkují, říká expert

„Za mě další buzerace. Má to i svůj odborný termín – kyberšikana. Jako bychom neměli dost radarů a podobných zařízení, které nikdy nespí,“ podělil se o svůj názor jeden z diskutujících. „Tak aspoň v něčem doháníme Čínu. Kamera na každém rohu, všichni pod dohledem. Teď nám Evropská unie ještě bude sledovat digitální komunikaci,“ uved

„Touto cestou určitě nedohlížíme na lidi,“ odmítá kritiku Černoch. „Podstatou systému je, že nositelem informace, jestli má řidič zaplaceno, nebo ne, je registrační značka. A tu bylo nutné zadávat do parkovacího automatu od roku 2021,“ připomněl.

Neplatících hříšníků ubývá

Nikdo z technických služeb nemá k zaznamenaným registračním značkám přístup. „Je to zefektivnění práce se stoprocentní funkčností. Stroj vylučuje jakoukoliv lidskou chybu i případné ovlivnění,“ poznamenal Černoch.

Podle něho jde především o to, aby se ve Zlíně zlepšila situace s parkováním. „Chceme, aby řidič našel vždycky jedno volné místo, když přijede na kterékoliv parkoviště ve městě,“ zmínil Černoch.

Zlínští řidiči jsou poměrně zodpovědní, před kamerovými kontrolami jich poctivě platilo 70 až 80 procent. Po jejich zavedení by to mělo být až 95 procent. Ti, kteří někde zkoušeli stát bez placení dlouhodobě, si to už většinou rozmysleli.

Obyvatelé z okolí zlínských lázní s peticí proti stavbě parkoviště neuspěli

Přizpůsobit se pojízdným kontrolám auta s kamerami prakticky nelze. Časy jízd jsou generované náhodně a nelze v nich najít systém.

To, že je nový způsob kontroly účinnější, dokazují čísla. Například loni v únoru zlínští strážníci zjistili 331 neplatičů, kamery letos ve stejném měsíci 402. V březnu 2025 jich bylo 277, v březnu 2026 už 418. Tento počet by se ale mohl snižovat s tím, jak budou lidé postupně zjišťovat, že vyhýbat se placení za parkování se jim nevyplácí.

„Efektivita kontroly je daleko větší. Přejeme si, aby lidé platili poplatky, ne pokuty,“ poznamenal mluvčí městské policie Pavel Janík.

První auto zdarma, druhé místo za peníze. Ve Zlíně řeší parkovací zóny

Strážníci, kteří kontrolovali parkování, se věnují jiným činnostem, například dalším přestupkům v dopravě, kterých přibývá. Loni v únoru jich bylo 3 169, letos 3 380. A loni v březnu 3 189, letos 4 103.

Kontrolní systém stál i s technickou podporou na čtyři roky a novým automobilem přibližně tři miliony korun. Zatím je nainstalovaný na staré Škodě Fabia, pak bude na nově pořízeném elektromobilu, což bude do budoucna provozně udržitelnější.

Stejnou nebo obdobnou technologii používají v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

V jihočeských mateřských školách ubylo téměř 1000 dětí, tříd je naopak více

ilustrační snímek

Jihočeské mateřské školy navštěvuje v tomto školním roce 21.956 dětí, téměř o 1000 méně než před rokem. Přesto vzrostl počet tříd, ve 333 školkách na jihu Čech...

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

28. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sedí na obrubníku

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijela...

28. dubna 2026  11:22

Zlínská fakulta představí studentkám při Girls Day vědu a moderní technologie

ilustrační snímek

Do světa vědy a moderních technologií na Fakultě technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) nahlédnou ve čtvrtek studentky Gymnázia Slavičín na...

28. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Obyvatelé Kopřivnice mohou opět navrhovat projekty na zvelebení města

ilustrační snímek

Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce června podávat návrhy na vylepšení života či zvelebení veřejného prostoru ve městě a jeho místních částech....

28. dubna 2026  9:34,  aktualizováno  9:34

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

28. dubna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Zoufalý staford v rozpáleném autě utrhl obojek, majitelka je podezřelá z týrání

Zoufalý pes v rozehřátém autě přetrhl vodítko

Viditelné utrpení prožívala fenka staforda, kterou její majitelka nechala zavřenou v autě v brněnských Židenicích. S tím, jak ve voze stoupala teplota, rostlo i zoufalství psa, který ve snaze najít...

28. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Vyprodává divadla. Ve středu promění O2 universum v největší jazzový klub světa

Jan Smigmator

Jazzový showman Jan Smigmator zítra oslaví své 40. narozeniny galakoncertem s podtitulem The Ultimate Jazz Night. Smigmator přetvoří multifunkční halu O2 universum v největší jazzový klub světa.

28. dubna 2026

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

28. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  10:56

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou o svátcích historické vozy

ilustrační snímek

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou 1. a 8. května historické trolejbusy a autobusy. Lidé se s nimi...

28. dubna 2026  9:09,  aktualizováno  9:09

Tajemný svět Iberů

28. dubna 2026  10:35

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

28. dubna 2026  10:32

