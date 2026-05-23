Po pátečním úhynu slonice otevře zlínská zoo v pondělí opět expozici Karibuni

Po úhynu slonice, kterou napadl samec, otevře zlínská zoologická zahrada v pondělí znovu expozici Karibuni. Po pátečním incidentu ji pro návštěvníky uzavřela. Přesné okolnosti a příčinu úhynu zvířete nadále vyhodnocují zoologové, chovatelé a veterináři, uvedla v dnešní tiskové zprávě mluvčí zoo Romana Mikešová.
Oblast Karibuni se zaměřuje na faunu střední a západní Afriky. Slon Jack tam na slonici Ulu zaútočil v pátek dopoledne. Podle zástupců zoo se tak stalo z nevysvětlitelných důvodů. Od té doby zůstává expozice uzavřena. "Detailně vyhodnocujeme dostupné záznamy z kamerového systému, analyzujeme veškeré okolnosti. Současně také intenzivně sledujeme sociální chování ostatních samic i slůněte. Sloní samec byl po události od stáda oddělen, v chovném zařízení má k dispozici svůj vlastní prostor," uvedla Mikešová.
Bezpečnost návštěvníků ani zaměstnanců zoo nebyla podle ní v souvislosti s incidentem ohrožena. Další informace týkající se chovu slonů afrických plánuje zoo zveřejnit v pondělí. "K dispozici budeme mít odborná vyhodnocení události a podrobnou zprávu veterinárního lékaře. Pro všechny v zoo je to náročná a těžká situace, děkujeme všem za podporu, porozumění a trpělivost," doplnila Mikešová.
Zlínská zoo získala samce Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby jen tři samice, Ulu z nich byla nejmladší, a také mládě. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem.
První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil v zoo ve Zlíně v červnu 2021 po inseminaci. Pro zahradu to tehdy byla velká událost. Od samce Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.