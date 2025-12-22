Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

Kopanycja u soudu přečetl svůj dopis pobodanému. Uvedl v něm, že se modlí za jeho uzdravení a prosil o odpuštění.
U soudu vypovídal jako svědek muž z Ukrajiny, který žije v Uherském Brodě a byl ve skupině mužů, kteří šli po práci do restaurace a obžalovaného i poškozeného zná.
Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se
Slyšel jejich konflikt za rohem restaurace. Dva čeští svědci popsali, jak šli z restaurace, oba muži je předešli, poté zmizeli a bylo slyšet tupé zvuky. Jeden z nich poté z místa odešel a druhého našli na zemi v krvi, zavolali záchranku a pomáhali zraněnému, zaškrtili mu rány. Další svědek byl známý obžalovaného.
„Nikdy jsem neviděl, že by někoho napadl,“ uvedl svědek. Naopak poškozený podle něj vyvolával konflikty.
Hlavní líčení bude pokračovat 26. ledna, měl by vypovídat znalec. Není vyloučeno, že by mohly zaznít také závěrečné řeči a rozsudek.
Kopanycja dříve uvedl, že svého o pět let mladšího krajana bodl v sebeobraně. Napadený skončil v nemocnici.
Pět ran nožem
Podle obžaloby Kopanycjovi zaslal jeho známý 7. června večer na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem ‚To jsem já, tvůj táta‘. Obžalovaný od něj podle státního zástupce Martina Malůše neúspěšně žádal omluvu. Vyhledal ho proto na zahrádce pohostinství a podle žalobce po odchodu za roh zaútočil nožem.
„Zasadil mu pět ran, které by byly bez poskytnutí okamžité zdravotní pomoci smrtelné,“ řekl dříve Malůš.
Kopanycja dříve před soudem uvedl, že považoval zaslanou zprávu za urážlivou, i proto, že jeho otec zemřel při autonehodě. Tvrdil, že nůž použil až poté, co se s mužem hádali, ten vůči němu několikrát zaujal boxerský postoj a navíc jej rukou udeřil nad oko. Vypověděl, že známého pak bodl do stehna, načež od něj dostal ránu do ruky.
Pobodaný muž na zemi silně krvácel, pomohli kolemjdoucí. Útočníka policie chytila
„Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout,“ uvedl obžalovaný. Pobodaný u soudu dříve odmítl, že by se s obžalovaným chtěl rvát. S obžalovaným se potkával v práci i mimo ni.
Kopanycja dříve uvedl, že útoku zanechal, když pobodaný začal sténat bolestí a křičet, aby přestal. Z místa činu prý utekl proto, že zpanikařil. Vypověděl však, že ještě předtím volal na lidi, kteří seděli na zahrádce pohostinství, aby zraněnému muži přišli pomoct. Poté, co se doma uklidnil, šel ven a na ulici se udal policejní hlídce. Přestože zmínil, že byl v době činu opilý, dechovou zkoušku měl negativní.