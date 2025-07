„Ječmeny už mnohdy leží na zemi, takže nebudou sladovnické. Každý déšť navíc vyplavuje ze zrn pšenice lepek a dusík, takže z ní bude spíše jen krmná pšenice,“ odhadl ekonom společnosti Zámoraví v Břestu Martin Gabrhelík, který je i předsedou Agrární komory Zlínského kraje.

„Počasí ohrožuje kvalitu, na které je závislá i cena. Čím lepší zboží, tím lépe se prodává,“ doplnil.

V Břestu mají na polích ještě 75 procent úrody, tedy veškerou pšenici a část řepky. Kombajny tam byly v akci naposledy minulý týden v pátek. Víkend byl pak hodně deštivý.

„Obilí a řepky je na poli ještě strašně moc, nejsme ani v polovině žní,“ hlásil ředitel družstva Agrotech Poličná Jindřich Šnejdrla.

Těší ho alespoň to, že srážky nakonec nebyly tak vydatné, jak meteorologové původně předpovídali. Na Valašsku spadlo 20 milimetrů srážek za přibližně půl dne.

Podle Šnejdrly zatím škody nejsou velké, ačkoliv to se přesně uvidí teprve po sklizni. „Klíčová otázka teď je, kdy začne svítit sluníčko a kdy se bude dát opět vyjet do polí,“ zdůraznil Šnejdrla.

V Morkovicích stihli sklidit polovinu úrody

Bez slunečního svitu a ideálně i větru bude horní vrstva půdy vysychat výrazně déle. Šnejdrla odhadl, že by za příznivého počasí mohly kombajny vyjet na pole zítra či pozítří. Gabrhelík věří, že možná už i dnes. Každá dešťová srážka to ale oddálí.

V Poličné potřebují sklidit všechnu pšenici, která je pouze krmná, pak ale také část řepky a jarního ječmene. Ten dělá Šnejdrlovi největší starosti. „Je určený k výrobě sladu a k tomu potřebuje určité parametry. Když bude dál v mokru na poli, může je začít ztrácet,“ obává se.

Přibližně v půlce sklizně jsou v Agrodružstvu Morkovice. „Více jsme nestihli. Když začalo obilí dozrávat, začalo také pršet,“ posteskl si jeho předseda představenstva Josef Uchytil.

I tady je zatím dobrá úroda, přesněji řečeno výnos z ní v ohrožení. Mokré obilí bude zřejmě nutné sušit v sušičkách, což pro zemědělce znamená další náklady. Přitom výkupní ceny jsou teď spíše nízké. „Vyhýbáme se sušení obilí. Děláme to, jen když opravdu musíme,“ podotkl Uchytil.

Kombajny už nemohou v případě dobrého počasí jezdit po poli až do hluboké noci, protože brzy padá rosa. Doposud však letos bylo počasí zemědělcům nakloněno. I díky němu jsou výnosy z úrody lepší. Uchytil odhadl nárůst do deseti, Šnejdrla až do dvaceti procent.

Díky častějším srážkám nebylo sucho. Současně deště střídalo sluníčko, které obilí hnalo z půdy. To je ideální pro kukuřici, která roste velmi rychle a sklízí se až na podzim.