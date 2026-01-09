Tragický rok 2025 na silnicích v kraji, smrtelnou nehodou začal i ten nový

Pavel Stojar
  8:52aktualizováno  8:52
Při dopravních nehodách ve Zlínském kraji zemřelo loni podle údajů policie 29 lidí. Ve srovnání s rokem 2024 jich bylo o 14 víc, tedy skoro dvakrát tolik obětí. Situace v regionu kontrastuje s celostátními údaji, protože v celém Česku při nehodách zahynulo 427 lidí, což je vůbec nejméně od roku 1961, kdy začala policie vést statistiky obětí.
Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026)

V Březové na Uherskohradišťsku našli v korytě potoka havarovaný osobní automobil, v němž zemřeli dva lidé. Později zahynul u Bystřice pod Lopeníkem po nárazu do stromu další řidič.

Obě nehody se staly 6. prosince a jen zvýraznily neradostnou bilanci roku 2025. Při dopravních nehodách v kraji zemřelo 29 lidí.

V samotném prosinci zahynulo celkem pět lidí, byl to nejhorší měsíc loňského roku. Další smrtelná nehoda se stala mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou, kde mladý řidič srazil cyklistku. V Liptále řidič osobního auta při couvání srazil ženu, která předtím z vozidla vystoupila.

K hlavním příčinám nehod patří nevěnování
se řízení a vysoká rychlost.

Zdeněk PatíkBESIP

Podle policejních statistik se loni ve Zlínském kraji stalo 3 446 nehod. Těžké zranění při nich utrpělo 80 lidí, lehké 1 327 lidí. Vyžádaly si hmotnou škodu přesahující 287,9 milionu korun.

Co způsobilo tak smutná čísla? Podle Zdeňka Patíka z organizace BESIP za tragédiemi na silnicích stojí hlavně lehkovážnost a nezodpovědnost řidičů.

„K hlavním příčinám nehod patří nevěnování se řízení a vysoká rychlost,“ upozornil. „Ať si lidé sáhnou do svědomí, na silnicích mnohdy blbnou a divočí.“

Tři lidé zemřeli při dvou dopravních nehodách na Uherskohradišťsku

Zlínský kraj ovšem má své zvláštnosti, které mohly tragickou bilanci ovlivnit. „Nemá smysl svádět vše na špatný stav silnic, i když svůj vliv může mít například menší pokrytí kraje dálniční sítí,“ podotkl Patík.

K problematickým místům totiž patří právě přetížené hlavní tranzitní tahy směrem na Slovensko. „Obecně vzato jsou dálnice bezpečnější. Přestože se tam jezdí hodně rychle, nebývají následky tak tragické,“ vysvětlil Patík.

Jediná smrtelná nehoda se stala u Bezměrova, kde se zřítilo auto z dálničního mostu a jeho řidič zahynul.

Problémem je i alkohol

Dalším velkým problémem, typickým pro jižní a východní Moravu, je alkohol za volantem. Například v září opilý řidič nedal přednost, když najížděl na hlavní silnici u Bystřice pod Lopeníkem a srazil se s autem jedoucím po ní.

„Je to ukázka toho, že v našem regionu máme s alkoholem opravdu problém. Jak je možné, že v sobě někdo má v 9 hodin dopoledne skoro dvě promile? A dokonce je schopný sednout za volant a jet? “ ptá se Patík. „Je to hodně neradostná bilance a budeme se snažit pomocí preventivních akcí s tím něco udělat.“

Středeční nehoda na Uherskohradišťsku má dvě oběti, zemřela i spolujezdkyně

Co se alkoholu týká, chystá se BESIP hlavně na Velikonoce. Nyní se zaměří na zimní výbavu. S policejní hlídkou se vypraví na kritické úseky silnic, jako je Tesák a Troják v Hostýnských vrších nebo sedlo Pindula mezi Rožnovem a Frenštátem pod Radhoštěm. Vydat se tam bez patřičného vybavení je velký risk.

„Budeme měřit hloubku vzorku, ale nejen to. Důležitá je i řada dalších kritérií, která si řidiči často ani neuvědomují. Například stáří pneumatik,“ zdůraznil.

Zimní guma má být měkká, časem své vlastnosti ztrácí a tvrdne. „Zastavili jsme při kontrole například letité Daewoo Matiz, které mělo ještě starší zimní pneumatiky, než bylo samotné auto,“ kroutí hlavou. „Takové gumy jsou k ničemu.“

První letošní tragická nehoda

Právě mrazivé počasí a náledí zřejmě stálo za první smrtelnou nehodou letošního roku v kraji. Srážka dvou osobních aut mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku si v sobotu 3. ledna odpoledne vyžádala život spolujezdkyně z jednoho z vozů.

„Čtyřicetiletá řidička auta Fiat Doblo jedoucí od Vizovic na Zádveřice dostala na zledovatělé vozovce v zatáčce smyk a přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Fiat Punto,“ popsal nehodu mluvčí policie Radomír Šiška.

Jedno z aut sjelo po havárii do hlubokého příkopu. „Šestasedmdesátiletou spolujezdkyni, která nehodu nepřežila, z něj hasiči vyprostili s pomocí páteřové desky. Její resuscitace však byla neúspěšná,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

