Dobré podnikatelské roky narušuje letošek, nových firem vzniklo v kraji méně

Milan Libiger
  15:52aktualizováno  15:52
Zlínský a Olomoucký kraj leží v sousedství. Ovšem podle aktuálních statistik na opačných koncích tabulky, pokud jde o meziroční srovnání nově vzniklých firem za prvních devět letošních měsíců. Zatímco Olomoucký kraj je první s plus 25 procenty, Zlínský kraj poslední s minus čtyřmi procenty
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Jen pro srovnání: po Olomouckém kraji přibylo meziročně nejvíce firem v Jihomoravském a Plzeňském kraji o 19 a 17 procent. Naopak meziroční pokles zaznamenal už jen Královéhradecký kraj, ale pouze o jedno procento.

Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách. „Ve Zlínském kraji se sice snížil počet nových firem o čtyři procenta, ale zčásti také proto, že rok předtím jich vzniklo hodně. Meziroční růst závisí na výchozí základně,“ tvrdí analytička CRIF Věra Kameníčková.

Pokud jde o absolutní čísla, tak ve Zlínském kraji v roce 2020 vzniklo 714 společností, o rok později 771, v roce 2022 to bylo sice jen 696, ale v roce 2023 už 760 a loni dokonce 865, tedy nejvíce za několik posledních let. Letos zatím 607.

V kraji přibylo bankrotů podnikatelů, krachovali hlavně ve stavebnictví

Naproti tomu v Olomouckém kraji vzniklo v roce 2020 849 společností a loni 841. Za prvních devět letošních měsíců to bylo 748. Klíčová otázka tedy je, jestli jde v případě Zlínského kraje jen o dočasný výkyv způsobený různými okolnostmi, nebo čísla vypovídají o něčem vážnějším.

„Stále se projevuje dopravní nedostupnost, protože nejsou dokončené všechny dálnice. Tempo se kvůli tomu mohlo trochu zpomalit, protože služby nejsou tak dostupné,“ míní předseda Sdružení podnikatelů Zlínského kraje Rudolf Chmelař. „Ale zásadní problém bych v tom neviděl. Může jít pouze o statistický výkyv,“ věří.

Také on upozornil na vyšší číslo z loňského roku, které bylo vyšší než v jiných krajích a vypovídá o tom, že firem ve Zlínském kraji dlouhodobě přibývá. Aktuální statistiky mohou být dočasným výkyvem.

Firem v republice přibývá

Pokud jde o celorepublikový trend, je pozitivní. Letos za tři čtvrtletí přibylo 12 060 firem, oproti stejnému období loňského roku je to o 17 procent více. A zároveň nejvíce od roku 2018.

Vzniklo celkem 25 453 společností a 13 393 jich zaniklo. Více než polovina těch, které letos vstoupily na trh, má sídlo v Praze. Druhý nejvyšší počet byl v Jihomoravském kraji.

„Zlínský kraj má menší podíl na zaniklých a větší podíl na vzniklých společnostech. Vede si lépe, než je průměr za celou republiku,“ zdůraznila Kameníčková.

Loni rekordně přibylo živnostníků, třetina jsou cizinci

Kraj se na počtu všech firem v republice podílí dvěma procenty. Pokud jde o podíl na zaniklých, je to 1,8 a na vzniklých 2,4 procenta.

„Překonali jsme koronavirus i energetickou krizi a lidé jsou stále motivováni k tomu, aby do rizika podnikání vstupovali, což je úžasné,“ všiml si Chmelař.

„Obyvatelé Zlína a kraje jsou pracovití, tvůrčí, s vizí a vírou do budoucna,“ nepochybuje. Současně ale říká, že na podnikání mají vliv i nařízení Evropské unie, která se podle něho zakonzervovala.

Výhled do budoucna

A jaký může být výhled do dalších let? „Na základě údajů za uplynulé období lze očekávat, že počet firem ve Zlínském kraji nadále poroste stabilním a mírně nadprůměrným tempem, zatímco v Olomouckém kraji se dynamika růstu počtu firem patrně o něco sníží,“ odhadla Kameníčková.

Od letošního ledna do konce září vzniklo celorepublikově nejvíce firem, které se věnují obchodu, stavebnictví a zpracovatelskému průmyslu. Meziročně přibylo nejvíce společností v dopravě a skladování.

„Iniciativa u firem v ubytovacích službách i ve stavebnictví je sice nenápadná, ale patrná. Jde spíše o menší firmy,“ poznamenal Chmelař. Upozornil na to, že se musí nejdříve dařit především velkým firmám, aby lidé mohli utrácet v těch menších.









