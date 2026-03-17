Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dál klesá. Na konci minulého týdne bylo v regionu 1180 nemocných v přepočtu na 100.000 obyvatel, což byl pokles o 8,6 procenta proti předchozímu týdnu. Hlavní sezona akutních respiračních infekcí je s velkou pravděpodobností ve svém závěru a nemocnost se pohybuje na obvyklých hodnotách pro dané roční období, řekla dnes ČTK Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice.
"Aktuálně nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění s hodnotou 3981 nemocných osob na 100.000 obyvatel byla zaznamenána u předškolních dětí. Co se týká okresů, nejvyšší nemocnost je hlášena v okrese Kroměříž, 1480 nemocných na 100.000 obyvatel," uvedla Ševčíková. Nejnižší nemocnost je na Vsetínsku s 866 nemocnými na 100.000 obyvatel.
Ubylo také nemocných s chřipkou, na konci minulého týdne ji mělo v kraji 51 lidí ze 100.000. Pokles proti předchozímu týdnu činil 26 procent. Hygienici dosud evidují 25 závažných případů chřipky a deset pacientů na následky onemocnění zemřelo. Je to o jedno úmrtí více než před týdnem. V loňské sezoně bylo v kraji 33 závažných případů chřipky, z toho deset úmrtí.