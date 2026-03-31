Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá. Na konci minulého týdne v kraji stonalo 1051 lidí v přepočtu na 100.000 obyvatel, což bylo o 5,7 procenta méně než v předchozím týdnu. Výskyt akutních respiračních infekcí se pohybuje na obvyklých hodnotách pro dané roční období, uvedli hygienici na webu krajské hygienické stanice.
Nejvyšší nemocnost je u předškolních dětí do pěti let věku, stoná jich 3489 v přepočtu na 100.000. "Co se týká okresů, nejvyšší nemocnost je hlášena v okrese Zlín, a to 1143 nemocných na 100.000 obyvatel," uvedli hygienici. Nejnižší nemocnost je na Vsetínsku, a to 934 nemocných na 100.000 obyvatel.
Nemocných s chřipkou je stejně jako v předchozím týdnu 32 lidí ze 100.000. Stejný je také počet případů závažného průběhu onemocnění chřipkou a úmrtí. "Zůstává hlášeno 26 závažných případů onemocnění a deset pacientů na následky chřipky zemřelo," řekla dnes ČTK Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice. V loňské sezoně bylo v kraji 33 závažných případů chřipky, z toho deset úmrtí.