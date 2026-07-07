Počet obyvatel měst Zlínského kraje loni klesl o 979 na 336.277

Autor: ČTK
  10:30aktualizováno  10:30
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve městech Zlínského kraje loni ubylo 979 obyvatel. Na konci roku 2025 žilo ve 30 městech kraje 336.277 lidí. Důvodem poklesu byl nižší počet narozených než zemřelých, čímž ve městech ubylo 1454 lidí, zatímco vlivem stěhování se populace o 475 osob navýšila, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel se snížil ve 22 městech, naopak nárůst zaznamenalo sedm měst, počet obyvatel se nezměnil ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.

Nejvíce obyvatel žilo loni ve Zlíně, a to 74.917. Následovala Kroměříž s 27.781 obyvateli, Vsetín s 24.974 obyvateli a Uherské Hradiště, kde žilo 24.852 lidí. Valašské Meziříčí na Vsetínsku mělo 22.568 obyvatel. Nejmenším městem v kraji je Karolinka na Vsetínsku s 2340 obyvateli.

Největší nárůst počtu obyvatel loni zaznamenalo krajské město, kde přibylo 233 lidí. Následovalo Staré Město na Uherskohradišťsku s přírůstkem 75 obyvatel a Zubří na Vsetínsku, kde se počet obyvatel zvýšil o 42. Nejvíce se snížila populace Vsetína, o 211 lidí, dále Otrokovic na Zlínsku, o 162 lidí, a Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, kterému ubylo 147 obyvatel.

Přirozený přírůstek obyvatel byl loni pouze ve dvou městech, Kelči na Vsetínsku a Slušovicích na Zlínsku. V Kelči se narodilo o pět dětí víc, než kolik lidí zemřelo, ve Slušovicích bylo dětí o jedno více. Největší přirozený úbytek obyvatel byl ve Zlíně, kde bylo o 354 zemřelých více než narozených. Loni se ve městech v kraji narodilo 2322 dětí, nejvíce ve Zlíně, 485. Zemřelo 3776 lidí.

Stěhováním přibylo obyvatel v deseti městech, nejvíce ve Zlíně, kde migrací přibylo 587 lidí. Následovalo Staré Město s přírůstkem 89 lidí a Valašské Meziříčí, kde se stěhováním zvýšil počet obyvatel o 86. Kvůli migraci ubylo nejvíce obyvatel ve Vsetíně, a to 101. Do měst Zlínského kraje se loni přistěhovalo 10.031 lidí, vystěhovalo se jich 9556.

"Jediným městem ve Zlínském kraji, které zaznamenalo během roku 2025 kladnou přirozenou měnu i migrační saldo, se stala Kelč. Naopak souběh záporných hodnot obou ukazatelů vykazovalo celkem 19 měst. Výjimečným se stalo město Slušovice, kde došlo k přirozenému přírůstku, nicméně vlivem stěhování populace města poklesla. V devíti městech nastala kombinace kladné migrace společně s přirozeným úbytkem," uvedli statistici.

Meziroční pokles počtu obyvatel měst statistici evidovali i v dalších osmi krajích. Nejvýraznější byl v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel měst snížil o 6396. Nejvíce jich přibylo v Praze, o 9204 osob. Podíl městského obyvatelstva ve Zlínském kraji činil 58,2 procenta a byl čtvrtý nejnižší po krajích Středočeském, Vysočině a Olomouckém. Republikový průměr činil 68,5 procenta.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme osm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech

Z Traficu dům na cestách: Wavecamper nabízí spaní, vaření i nezávislost

Renault Trafic patří už více než čtyřicet let mezi nejvyhledávanější užitkové vozy a díky své univerzálnosti se z něj stal i oblíbený základ pro obytné přestavby. Nový Wavecamper jsme vzali na...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už třináct let rozdává cestujícím úsměvy z kabiny tramvaje. Dnes je neodmyslitelně spojená s...

Po střetu s osobním autem zemřel na Blanensku motorkář

ilustrační snímek

Po střetu s osobním autem zemřel v úterý odpoledne na Blanensku motorkář. Podle předběžných informací motocykl začal předjíždět v momentě, kdy z protisměru...

8. července 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...

7. července 2026  18:12,  aktualizováno  8. 7. 9:32

Rekordní ME v cheerleadingu v Praze přivítalo přes 10 000 účastníků

8. července 2026  9:30

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Globus jako Černý Most? Kolony se přesunuly z centra jinam, řešení by bylo

Provoz za vyústěním severovýchodního obchvatu v Trnové (8. července 2026)

Severovýchodní obchvat Pardubic, který je v provozu od loňského prosince, výrazně ulevil centru města. Odvedl totiž značnou část dopravy z opravovaného Wonkova mostu, křižovatky před hlavním nádražím...

8. července 2026  9:22,  aktualizováno  10:07

NUDZ spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu

ilustrační snímek

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže...

8. července 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Luhačovice a investor se přou o stavební uzávěru v lázeňském městě. Rozhodne soud

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Stavební uzávěrou v Luhačovicích, kterou chce tamní radnice ochránit historické centrum lázeňského města od nevhodné zástavby, se zabývá brněnský krajský soud. Žalobu k němu poslal investor, který...

8. července 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V Dejvicích budete luštit šifry, bádat a zachraňovat výzkum antivirotik. Zapojte se také

Outdoorová hra Mise Retrovirus přibližuje výzkum antivirotik.

Pátrání po zmizelém profesorovi, luštění tajných zpráv i hledání převratného léčiva. To přináší outdoorová hra Mise Retrovirus, která se odehrává v kulisách Dejvic.

8. července 2026

Veletrh CBME China 2026 ve dnech 15.–17. 7. určuje svou další kapitolu pro miminka a děti

8. července 2026  8:54

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026  7:02,  aktualizováno  8:28

Evropa chrání děti v autě různě. O bezpečnosti rozhodují centimetry

8. července 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.