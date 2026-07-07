Počet obyvatel měst Zlínského kraje loni klesl o 979 na 336.277

Ve městech Zlínského kraje loni ubylo 979 obyvatel. Na konci roku 2025 žilo ve 30 městech kraje 336.277 lidí. Důvodem poklesu byl nižší počet narozených než zemřelých, čímž ve městech ubylo 1454 lidí, zatímco vlivem stěhování se populace o 475 osob navýšila, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Počet obyvatel se snížil ve 22 městech, naopak nárůst zaznamenalo sedm měst, počet obyvatel se nezměnil ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.
Nejvíce obyvatel žilo loni ve Zlíně, a to 74.917. Následovala Kroměříž s 27.781 obyvateli, Vsetín s 24.974 obyvateli a Uherské Hradiště, kde žilo 24.852 lidí. Valašské Meziříčí na Vsetínsku mělo 22.568 obyvatel. Nejmenším městem v kraji je Karolinka na Vsetínsku s 2340 obyvateli.
Největší nárůst počtu obyvatel loni zaznamenalo krajské město, kde přibylo 233 lidí. Následovalo Staré Město na Uherskohradišťsku s přírůstkem 75 obyvatel a Zubří na Vsetínsku, kde se počet obyvatel zvýšil o 42. Nejvíce se snížila populace Vsetína, o 211 lidí, dále Otrokovic na Zlínsku, o 162 lidí, a Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, kterému ubylo 147 obyvatel.
Přirozený přírůstek obyvatel byl loni pouze ve dvou městech, Kelči na Vsetínsku a Slušovicích na Zlínsku. V Kelči se narodilo o pět dětí víc, než kolik lidí zemřelo, ve Slušovicích bylo dětí o jedno více. Největší přirozený úbytek obyvatel byl ve Zlíně, kde bylo o 354 zemřelých více než narozených. Loni se ve městech v kraji narodilo 2322 dětí, nejvíce ve Zlíně, 485. Zemřelo 3776 lidí.
Stěhováním přibylo obyvatel v deseti městech, nejvíce ve Zlíně, kde migrací přibylo 587 lidí. Následovalo Staré Město s přírůstkem 89 lidí a Valašské Meziříčí, kde se stěhováním zvýšil počet obyvatel o 86. Kvůli migraci ubylo nejvíce obyvatel ve Vsetíně, a to 101. Do měst Zlínského kraje se loni přistěhovalo 10.031 lidí, vystěhovalo se jich 9556.
"Jediným městem ve Zlínském kraji, které zaznamenalo během roku 2025 kladnou přirozenou měnu i migrační saldo, se stala Kelč. Naopak souběh záporných hodnot obou ukazatelů vykazovalo celkem 19 měst. Výjimečným se stalo město Slušovice, kde došlo k přirozenému přírůstku, nicméně vlivem stěhování populace města poklesla. V devíti městech nastala kombinace kladné migrace společně s přirozeným úbytkem," uvedli statistici.
Meziroční pokles počtu obyvatel měst statistici evidovali i v dalších osmi krajích. Nejvýraznější byl v Moravskoslezském kraji, kde se počet obyvatel měst snížil o 6396. Nejvíce jich přibylo v Praze, o 9204 osob. Podíl městského obyvatelstva ve Zlínském kraji činil 58,2 procenta a byl čtvrtý nejnižší po krajích Středočeském, Vysočině a Olomouckém. Republikový průměr činil 68,5 procenta.