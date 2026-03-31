Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých, rozdíl činil 2144 lidí. Do kraje se o 661 lidí více přistěhovalo, než z něj odešlo. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V kraji se loni narodilo 4091 lidí a zemřelo jich 6235. Do kraje se 7230 lidí přistěhovalo, odstěhovalo se 6569 obyvatel.
Co do počtu obyvatel je Zlínský kraj devátý mezi kraji. Nejvíce lidí žije ve Středočeském kraji, který měl na konci loňského roku 1,477 milionu obyvatel. Nejméně obyvatel měl Karlovarský kraj, 292.027. Ve Zlínském kraji žilo nejvíc lidí na Zlínsku, 191.583, nejméně obyvatel mělo Kroměřížsko, 103.787.
Obyvatel ubylo ve všech čtyřech okresech v kraji. Nejvyšší úbytek byl na Zlínsku, kde se počet obyvatel snížil o 442. Nejnižší úbytek statistici evidují na Vsetínsku, kde ubylo 323 obyvatel, na Kroměřížsku se počet obyvatel snížil o 343, na Uherskohradišťsku o 375. Ve všech okresech byl záporný přirozený přírůstek, tedy zemřelo více lidí, než se narodilo dětí. Do všech okresů se přistěhovalo více lidí, než z něj odešlo.
V kraji se loni narodilo 4091 dětí, nejvíce jich na svět přišlo na Zlínsku, 1323. V okrese však také zemřelo nejvíc lidí, a to 2091. Statistici evidovali loni ve Zlínském kraji 2097 sňatků, 1023 manželství se rozvedlo.
Počet obyvatel Zlínského kraje se předloni snížil o 1746, na konci roku žilo v kraji 578.998 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých, rozdíl činil 1859 lidí. Do kraje se o 113 lidí více přistěhovalo, než z něj odešlo.
V roce 2023 obyvatel kraje mírně přibylo, a to o 213. Nárůst kladně ovlivnila migrace. O rok dříve v kraji přibylo 8099 obyvatel, a to kvůli stěhování. V předchozích letech se počet obyvatel kraje snižoval. V roce 2021 se počet obyvatel snížil o 1286. O rok dříve byl úbytek výraznější, když se počet obyvatel snížil o 2436. Na úbytku měla vliv také pandemie koronaviru a vyšší počet zemřelých. V roce 2019 obyvatel ubylo o 366, o rok dříve o 135.
V celé zemi počet obyvatel loni vzrostl o 6339 na 10,9 milionu. Nárůst zajistila migrace. Díky stěhování ze zahraničí přibylo 42.040 obyvatel. Naopak přirozenou výměnou, tedy rozdílem mezi počtem zemřelých a narozených, 35.701 obyvatel ubylo.
Vývoj počtu obyvatel Zlínského kraje:
okres obyvatel k 1. lednu 2025 obyvatel k 31. prosinci 2025 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Kroměříž 104.130 103.787 -343 738 1141 60
Uherské Hradiště 141.198 140.823 -375 964 1459 120
Vsetín 141.645 141.322 -323 1066 1544 155
Zlín 192.025 191.583 -442 1323 2091 326
Zlínský kraj 578.998 577.515 -1483 4091 6235 661
Zdroj: ČSÚ