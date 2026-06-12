Počet obyvatel Zlínského kraje se v prvním čtvrtletí snížil o 1269 na 576.246

Počet obyvatel Zlínského kraje se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 1269. Na konci března žilo v kraji 576.246 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých, rozdíl činil 809 lidí. Vliv mělo také stěhování, z kraje odešlo o 460 více lidí, než se do něj přistěhovalo. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad.
Nejvíce lidí v kraji žilo na Zlínsku, 191.232. Nejméně obyvatel mělo Kroměřížsko, 103.628. Obyvatel ubylo ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje, nejvíce na Vsetínsku, a to o 417. Nejnižší úbytek byl na Kroměřížsku, kde ubylo 159 obyvatel. Na Uherskohradišťsku ubylo 342 obyvatel, na Zlínsku 351.
Ve všech okresech zemřelo více lidí, než se narodilo dětí. Největší rozdíl byl na Zlínsku, kde bylo zemřelých o 256 více než narozených dětí. V kraji se od ledna do března narodilo 897 dětí, meziročně o 54 méně. Nejvíce jich na svět přišlo na Zlínsku, 303, v okrese však také zemřelo nejvíc lidí, a to 559. V kraji za první čtvrtletí zemřelo 1706 lidí. Sňatek uzavřelo 121 párů, proti stejnému období loni o 20 méně.
Ze všech okresů se vystěhovalo více lidí, než se přistěhovalo. Do kraje se v prvním čtvrtletí přistěhovalo 1869 lidí, vystěhovalo se jich 2329. Z jiných částí republiky do kraje přišlo 1063 lidí, ze zahraničí jich přesídlilo 806. Z kraje se vystěhovalo 1243 lidí do jiných regionů, do zahraničí jich odešlo 1086.
Za celý loňský rok se počet obyvatel v kraji snížil o 1483. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých, rozdíl činil 2144 lidí. Do kraje se o 661 lidí více přistěhovalo, než z něj odešlo. Předloni obyvatel kraje také ubylo, a to o 1746. Důvodem bylo opět méně narozených dětí, než bylo zemřelých. O rok dříve obyvatel mírně přibylo, o 213. Nárůst kladně ovlivnila migrace, když se do kraje přistěhovalo o 1628 lidí více, než se odstěhovalo.
V celé zemi se za první čtvrtletí snížil počet obyvatel o 19.836 na 10,896 milionu. Narozených bylo o 12.582 méně než zemřelých, stěhováním ubylo 7254 obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel Zlínského kraje:
okres obyvatel k 1. 1. 2026 obyvatel k 31.3. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Zlínský kraj 577.515 576.246 -1269 897 1706 -460
Kroměříž 103.787 103.628 -159 175 313 -21
Uherské Hradiště 140.823 140.481 -342 212 410 -144
Vsetín 141.322 140.905 -417 207 424 -200
Zlín 191.583 191.232 -351 303 559 -95
Zdroj: ČSÚ