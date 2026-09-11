Počet obyvatel Zlínského kraje se za pololetí snížil o 1395 na 576.120

Počet obyvatel Zlínského kraje se za letošní první pololetí snížil o 1395. Na konci června žilo v kraji 576.120 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých lidí, rozdíl činil 1294 lidí. Vliv mělo také stěhování, z kraje odešlo o 101 více lidí, než se do něj přistěhovalo. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Obyvatel ubylo ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje, nejvíce na Zlínsku, a to o 482 lidí. Nejnižší úbytek byl na Kroměřížsku, kde klesl počet obyvatel o 156. Na Uherskohradišťsku ubylo 341 obyvatel, na Vsetínsku 416. Nejvíce lidí v kraji žilo na Zlínsku, a to 191.101. Nejméně obyvatel mělo Kroměřížsko, 103.631.
Počtem obyvatel je Zlínský kraj devátý mezi kraji v ČR. Nejvíce lidí žije ve Středočeském kraji, který měl na konci června téměř 1,479 milionu obyvatel. Nejméně obyvatel měl Karlovarský kraj, 291.217.
Ve všech okresech Zlínského kraje zemřelo více lidí, než se jich narodilo. Největší rozdíl byl na Zlínsku, kde bylo zemřelých o 399 více než narozených dětí. V celém kraji se od ledna do června narodilo 1901 dětí. Nejvíce jich na svět přišlo na Zlínsku, kde se narodilo 662 dětí, v okrese však také zemřelo nejvíc lidí, a to 1061. V celém kraji za pololetí zemřelo 3195 lidí. Sňatky uzavřelo 838 párů.
Do kraje se za prvních šest měsíců letošního roku přistěhovalo 3464 lidí, vystěhovalo se jich 3565. Z jiných částí republiky do kraje přišlo 1983 lidí, ze zahraničí jich přesídlilo 1481. Z kraje se vystěhovalo 2177 lidí do jiných regionů, do zahraničí jich odešlo 1388. Ze dvou okresů, Zlínska a Vsetínska, se vystěhovalo více lidí, než se přistěhovalo, na Vsetínsku činil rozdíl 94 lidí, na Zlínsku 83. Na Kroměřížsku přibylo stěhováním 72 obyvatel, na Uherskohradišťsku čtyři.
Za celý loňský rok se počet obyvatel v kraji snížil o 1483. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých, rozdíl činil 2144 lidí. Do kraje se o 661 lidí více přistěhovalo, než z něj odešlo. Předloni obyvatel kraje také ubylo, a to o 1746. Důvodem bylo opět méně narozených dětí, než bylo zemřelých. O rok dříve obyvatel mírně přibylo, o 213. Nárůst kladně ovlivnila migrace, když se do kraje přistěhovalo o 1628 lidí více, než se odstěhovalo.
V celém Česku se letos za první pololetí snížil počet obyvatel o 12.184 na 10,904 milionu. Narozených bylo o 21.098 méně než zemřelých, stěhováním přibylo 8914 obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel Zlínského kraje:
okres obyvatel k 1. 1. 2026 obyvatel k 30.6. 2026 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Zlínský kraj 577.515 576.120 -1395 1901 3195 -101
Kroměříž 103.787 103.631 -156 362 590 72
Uherské Hradiště 140.823 140.482 -341 433 778 4
Vsetín 141.322 140.906 -416 444 766 -94
Zlín 191.583 191.101 -482 662 1061 -83
Zdroj: ČSÚ