Počet zásahů intervenčního týmu zlínské krajské nemocnice roste

Počet zásahů intervenčního týmu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně roste. Tým poskytuje první psychickou pomoc v náročných situacích, zejména příbuzným pacientů, jejich blízkým nebo pozůstalým. Nejčastěji jde o smrt dítěte v období kolem porodu, sdělení závažné diagnózy, kritický stav blízkého člověka, náhlé úmrtí nebo neúspěšnou resuscitaci. Členy týmu, který v nemocnici působí přes dva roky, jsou speciálně vyškolení zdravotníci včetně psychologa. ČTK to dnes sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.
"Potřeba těchto psychosociálních intervencí v nemocničním prostředí roste. Zatímco v loňském roce tým zasahoval u 40 případů, letos interventi pomáhali již téměř třicetkrát," uvedla mluvčí. Poptávka po intervencích je nejčastěji na gynekologicko-porodnickém, novorozeneckém, dětském, neurologickém, plicním a interním oddělení, na urgentním příjmu a anesteziologicko-resuscitačním oddělení.
"Nikdy předem nevíme, co nás čeká, jak se situace bude vyvíjet, jaká bude reakce zasažených a jak dlouho bude intervence probíhat. To je asi nejtěžší," uvedla koordinátorka týmu Gabriela Holeňáková.
Nejčastěji jde o situace, kdy je potřeba poskytnout lidem bezprostřední psychickou podporu, například po náhlém úmrtí blízkého, po sdělení závažné diagnózy, nedokonaných sebevražedných pokusech nebo jiných velmi stresujících situacích. "Cílem intervence je pomoci lidem zvládnout prvotní šok, stabilizovat jejich emoce a pomoci jim zorientovat se v dané situaci. V několika případech se také stalo, že intervence následně přešla do ambulantní psychologické péče, pokud bylo zřejmé, že klient potřebuje dlouhodobější podporu," uvedl psycholog KNTB Vladimír Dorazín.
Tým pomáhá také zdravotníkům, kteří se mohou soustředit na zdravotní péči. Členové intervenčního týmu jsou mnohdy podporou i pro ošetřující personál, kterého se krizové situace také dotýkají. O vlastní psychiku musí pečovat i interventi. Vzdělávají se, sdílejí zkušenosti, mají mechanismy ke zvládání stresu, supervizi.
Intervenční tým KNTB má sedm členů, má nepřetržitou telefonickou pohotovost. "Na výcviku nám s nadsázkou říkali, že jsme vlastně tak trochu blázni, protože se dobrovolně vrháme do situací, ze kterých ostatní lidé utíkají. Je to řečeno s nadsázkou, ale něco na tom bude, tato práce opravdu není pro každého," uvedla Holeňáková. Vedení nemocnice je připraveno počet interventů v budoucnu navýšit, pokud bude zájem o jejich pomoc nadále stoupat, uvedla mluvčí.