Pochod v Karolince připomene tragický osud rodiny Orságů z konce války

V Karolince na Vsetínsku se uskuteční vzpomínkový pochod na vrchol Jaseníková k pomníku, který připomíná tragický osud rodiny Orságů z konce druhé světové války. Pochod se uskuteční ve čtvrtek 7. května, sdělil ČTK zástupce radnice. Pietní akce také připomene 81 let od konce druhé světové války.
"Je důležité si tyto události neustále připomínat. Nejen kvůli úctě k obětem, ale i jako varování pro budoucí generace. Akce je určena pro širokou veřejnost," uvedl starosta Karolinky Richard Holiš (nez.). Pochod začne v 09:00 před budovou školy v Karolince.
Pomník rodiny Orságů byl na místě vypáleného domu postaven na podzim roku 1945. Tragédie se stala 5. ledna 1945, kdy nacisté obklíčili dům Jana Orsága kvůli přítomnosti partyzána Pavla Bitaly. Ten sice z obklíčení uniknul, Jan Orság a jeho syn Bohuslav však byli vhozeni do plamenů zapáleného domu. Manželka Jana Orsága Marie byla při útěku postřelena a později zemřela v nemocnici.
Některé osady a vesnice na Valašsku se na konci druhé světové války staly útočištěm partyzánů, což ale vedlo ke krutým represím ze strany Němců a několika masakrům jejich obyvatel. Nejznámějším z nich je vypálení Ploštiny na Zlínsku s téměř třemi desítkami obětí, podobný osud ale potkal i Prlov ležící zhruba deset kilometrů jižně od Vsetína. Nacisté také postříleli rodinu mlynáře Juříčka v Leskovci či vypálili osadu Vařákovy paseky nad Lačnovem. V daných místech se každoročně konají pietní akty.