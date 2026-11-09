Podpis koaliční smlouvy ve Zlíně v úterý nebude, nový termín je středa večer

Na úterý plánovaný podpis koaliční smlouvy ve Zlíně se odsouvá. Nový termín je ve středu večer. ČTK to dnes večer sdělila zástupkyně hnutí Zlín 21 Kateřina Martykánová. Podle zjištění ČTK strany o koaliční smlouvě stále jednají. Koalici chtějí vytvořit hnutí STAN, Zlín 21 a trojblok, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty. Ustavující zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek.
"Podpis koaliční smlouvy je plánovaný nově na středu 11. 11. 2026 ve 20:15 na radnici města Zlína, termín tak koresponduje s ukončením hlasování na pirátském fóru," uvedla Martykánová.
Koalice STAN, Zlín 21 a trojbloku bude mít v zastupitelstvu 29 křesel ze 41. Minulý týden zástupci subjektů uvedli, že kandidátem na primátora je Čestmír Vančura, lídr hnutí Zlín 21. V jedenáctičlenné radě města bude mít trojblok pět mandátů a STAN a Zlín 21 po třech mandátech. Hnutí ANO, které komunální volby ve Zlíně vyhrálo a jehož volební lídr Jiří Korec byl v předchozích dvou volebních obdobích primátorem, by mělo být v opozici.
ANO získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 má osm zastupitelů. Společně pro Zlín, na jehož kandidátce byli zastoupeni členové KDU-ČSL a TOP 09, má pět mandátů. Čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici byla hnutí Zlín 21, STAN a SPD.