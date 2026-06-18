Podpisy k referendu o odtržení od Kroměříže se Vážanech nyní sbírat nebudou

Podpisy pro vyhlášení referenda o odtržení od Kroměříže se nyní v místní části Vážany sbírat nebudou. Vyplývá to z uzavřeného memoranda o urovnání vztahů mezi zástupci osadního výboru a signatáři petice, kteří žádali zrušení výboru. Iniciátoři petice od požadavku ustoupili. Výbor akceptoval žádost na revokaci svého usnesení, kterým v únoru schválil zahájení kroků směřujících k vyhlášení referenda o odtržení Vážan od Kroměříže a ustavení přípravného výboru. S memorandem se dnes seznámili kroměřížští zastupitelé.
Ve Vážanech žije přibližně 1100 lidí, v celé Kroměříži včetně místních částí téměř 28.000. Petice za zrušení osadního výboru se 166 podpisy byla reakcí na krok jeho předsedy Pavla Tichala, který v únoru zastupitelům oznámil vznik přípravného výboru, který bude činit kroky k přípravě místního referenda o odtržení Vážan. Argumentoval především nespokojeností s novým územním plánem města.
Zastupitelé vzali v dubnu petici na vědomí. Vedení města pak iniciovalo setkání znesvářených stran se snahou uklidnit nastalou situaci a najít smír. Výsledkem je memorandum, v němž obě strany deklarovaly snahu vzájemně se tolerovat a naslouchat argumentům toho druhého i hledat způsoby vzájemné spolupráce pro rozvoj místní části Vážany jako součásti města. "Podařilo se najít shodu na dalším postupu, jak ze strany osadního výboru, tak i petičního výboru," řekl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Ačkoliv jsou tři členové osadního výboru i členy výboru přípravného, osadní výbor podle nich nemůže přípravný výbor zrušit. Obě strany se však shodly na tom, že sběr podpisů pro vyhlášení referenda se v dohledné době neuskuteční. Činnost přípravného výboru by nyní měla podle starosty Opatrného zahrnovat sběr informací, a to i za účasti petičníků, pomoci je připraveno též město.
Opoziční zastupitel Richard Kreml (Zelení, za Zdravé Kroměřížsko) memorandum přirovnal k Poučení z krizového vývoje, tedy dokumentu přijatému českými komunisty v roce 1970, který definitivně uzavřel přechod k normalizaci. "Co se týče samotného obsahu, to je mnoha slovy vůbec nic," řekl k memorandu Kreml. Starosta Opatrný opáčil, že jej město netvořilo.
Zastupitelé dnes vzali stav vyřizování petice na vědomí. Zvolili také novou členku osadního výboru a nového garanta vedení města pro Vážany, kterým se stal radní Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže). V této funkci garanta nahradil Kremla.
Podle Opatrného se současné vedení města o Vážany stará a k jejich odtržení tak není důvod. V minulých letech tam radnice vybudovala volnočasový areál, zvelebila autobusovou točnu a postavila cyklostezku z Vážan do Kotojed. Letos radnice ve Vážanech chystá odstavná stání a plot u mateřské školy, připravuje i projektovou dokumentaci její rekonstrukce. Peníze město plánuje uvolnit také na protipovodňová opatření domova pro seniory. Pořídilo i radar, který má ve Vážanech zklidnit dopravu.