Podzim ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU bude ve znamení bohatého programu

Stálá expozice muzea Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost představuje tři témata spojená úzce se Zlínem: historii firmy Baťa od jejího vzniku přes rozkvět za První republiky až po znárodnění v roce 1948. Další část představuje vznik filmových ateliérů Zlín a jejich nejznámější tvůrce. Třetím tématem je příběh československých cestovatelů Hanzelky, Zikmunda, Ingriše a dalších. V expozici se nachází i rozsáhlá sbírka obuvi, výrobní obuvnická linka, ukázky produkce firmy Baťa, Tatra 87 a stovky dobových fotografií a dokumentů, které doplňuje řada interaktivních prvků. V muzeu najdete také expozici František Bartoš: Pedagog, jazykovědec, etnograf, která seznamuje s touto významnou zlínskou osobností a jeho dílem.

Pohled do stálé expozice: Princip Baťa - Dnes fantazie zítra skutečnost

Již brzy se ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU otevře nová expozice krajské galerie s názvem + - Zlín, která návštěvníkům představí volné umění, architekturu i design a zpřístupní především sbírku instituce. Prostřednictvím tří stovek exponátů nabídne vhled nejen do nedávné historie umění, ale i do spletitých vazeb vizuální kultury s nejrůznějšími oblastmi života. Součástí expozice budou mimo jiné také edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality.

Pohled do stálé expozice krajské galerie

Kromě stálých expozic je ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU k vidění v průběhu roku celá řada krátkodobých výstav. V muzeu je aktuálně k vidění výstava Zlínský samizdat, která připomíná Zlín (Gottwaldov) jako významné centrum vzniku a výroby samizdatové literatury. Obuvnické spony, jejich historii a vývoj naopak prezentuje výstava Kudy chodí, tudy zdobí. V galerii byla aktuálně zahájena výstava 9. ročníku Zlínský salon mladých, Trienále současného umění, která prezentuje tvorbu českých a slovenských umělkyň a umělců nastupující generace. V listopadu se mohou návštěvníci těšit ještě na výstavy Julius Zeyer v nově zrekonstruovaném grafickém kabinetu a Jan Ambrůz.

Pohled do výstavy Zlínský salon mladých 2024. Foto: Dalibor Novotný

Krajská knihovna nabízí více než půl milionu knih, časopisů, audioknih, eKnih a deskových her. Celá řada služeb knihovny je dostupná online z pohodlí domova, jako eVýpůjčky, přístup do digitální knihovny a řady databází (Press Reader, Naxos Music Library, Anopress, EBSCO aj.). Nejen pro registrované čtenáře knihovna pořádá řadu zajímavých besed, autorských čtení, únikových her, čtenářských i seniorských klubů, kurzů a akcí pro děti. Prvňáčci by si neměli nechat ujít roční registraci do knihovny zdarma v rámci kampaně Vesele do školy, vesele do knihovny, která trvá až do 12. října. V říjnu se mohou návštěvníci těšit na bohatý program v rámci Týdne knihoven – 7. října zve knihovna na besedu Bruselský diktát ve Zlíně s Ondřejem Houskou a Michalem Půrem, 8. října čeká návštěvníky projekce divadelního představení Klicperova divadla Koule v hlavní roli se skvělou Pavlou Tomicovou, 9. října představí Dvě tváře božího bojovníka Jana Žižky historik Robert Novotný.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Více informací na www.muzeum-zlin.cz, www.galeriezlin.cz, www.kfbz.cz a www.14-15.cz