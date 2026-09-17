Podzimní cyklus koncertů vážné hudby v Holešově přivítá Plachetku i Špačka

Mezi hosty podzimního cyklu koncertů vážné hudby v Holešově na Kroměřížsku budou patřit barytonista Adam Plachetka i houslista Josef Špaček. V holešovském zámku zazní od října do konce listopadu čtyři koncerty. Posluchači se mohou těšit na špičkové české interprety, mladé hudební talenty i originální dramaturgii propojující klasickou hudbu s netradičními hudebními projekty, sdělila dnes ČTK Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově.
Cyklus zahájí v neděli 4. října koncert Sukova kvarteta. Soubor tvoří čtveřice výrazných představitelů nastupující generace českých hudebníků, a to Daniel Matejča, Natálie Toperczerová, Bohumil Bondarenko a Jakub William Gráf. Zahrají díla Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Maurice Ravela.
Ve středu 28. října zazní ve Velkém sále zámku tradiční slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného československého státu. "Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín bude řídit dirigent Robert Kružík a jako sólista vystoupí světově uznávaný barytonista Adam Plachetka. Program s názvem České gala nabídne árie z oper Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany," uvedla Podhajská.
Na úterý 10. listopadu je naplánovaný koncert pojmenovaný Smyčce a paličky. "Graffovo kvarteto a Percussion Ensemble JAMU představí dvě odlišné podoby Smyčcového kvartetu č. 8 Dmitrije Šostakoviče. Publikum nejprve uslyší původní verzi pro smyčcové kvarteto, následně pak její jedinečné zpracování pro osm hráčů na bicí nástroje," uvedla Podhajská.
Podzimní řada cyklu vyvrcholí v neděli 29. listopadu koncertem Čtvero ročních dob z Benátek a Buenos Aires. "Houslový virtuos Josef Špaček vystoupí společně s Českou studentskou filharmonií a propojí Vivaldiho slavný barokní cyklus s argentinským tangem Čtvero ročních dob Ástora Piazzolly. Koncert nabídne setkání dvou hudebních světů, které od sebe dělí téměř dvě a půl století, ale spojuje je téma proměn ročních období," doplnila Podhajská.
Vstupenky na koncerty si lze pořídit v Městském informačním centru Holešov a s výjimkou vystoupení na konci října také v síti Ticketportal. Cena základního vstupného se pohybuje od 290 do 340 korun, v případě slavnostního koncertu ke vzniku Československa bude stát lístek 590 korun. Všechny koncerty začnou v 18:00.