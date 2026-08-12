Vražda manžela, pobodání známého. Obvinění ze zločinů jsou ve vazbě

K prvnímu případu došlo ve středu 5. srpna krátce před jedenáctou hodinou večer v obci Újezd u Valašských Klobouk. Místní obyvatelé hovořili o tom, že v noci po muži podezřelém z trestného činu pátral i policejní vrtulník s termovizí.
Podle sdělení policie devětačtyřicetiletý muž zaútočil nožem na svého známého a způsobil mu několik bodných ran. Zraněného muže si do péče převzali záchranáři.
„Kriminalisté zahájili trestní stíhání a obvinili muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ upřesnila policejní mluvčí Šárka Trnková.
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Dramatická noc v obci na Valašsku. Jeden zraněný, podezřelého zadržela policie
Druhý případ se stal v sobotu 8. srpna kolem půl deváté večer v obci Nedakonice na Uherskohradišťsku.
„Jednašedesátiletá žena měla nožem zaútočit na svého dvaašedesátiletého manžela. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým následně podlehl,“ sdělila Trnková.
Kriminalisté ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až osmnáct let.
Příslušný soud akceptoval podnět policie a návrh státního zástupce a oba obviněné vzal do vazby.
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